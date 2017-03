Gute-Laune-Musik: Songs für die Ewigkeit!

Gute-Laune-Musik muss her! Am besten mit einem Song für die Ewigkeit. Denn wer kennt es nicht: Du bist morgens eigentlich gut gelaunt aufgewacht und dann das: Erst verpasst Du den Bus, kommst zu spät zur Arbeit oder zur Schule, kassierst dann auch noch unerwartet eine schlechte Note und Dein(e) BFF ist gerade in Mecker-Laune. Na toll, spätestens jetzt schleichen sich die negativen Gedanken ein. In solchen Situationen hilft das neue Lieblings-Lied von Justin Bieber dann leider auch nicht mehr. . . Das sorgt einfach dafür, dass man sich an solchen Tagen ziemlich unterirdisch fühlt.

Fun: 100 Gute-Laune-Tipps Und manchmal möchte man dann noch nicht einmal das Bett verlassen, weil scheinbar nichts gelingt. Da fällt es einem richtig schwer, noch positiv zu denken und einfach glücklich zu sein. Doch wenn es Dir in Zukunft schlecht geht, soll das angeblich ein einziges Lied sofort ändern können. Gute-Laune-Musik, die einen aus dem Gefühlschaos hilft? Gute-Laune-Song 2017: Wie macht ein Lied glücklich? Wie "BYRDIE" berichtet, haben Wissenschaftler jetzt ein Lied entwickelt, das die Ängste eines jeden Menschen um 65% senken und ihn am Ende somit glücklicher machen soll. In nur acht Minuten glücklich werden mit Hilfe von einem einzigen Gute-Laune-Song? Klingt ziemlich gut! Bei der Studie wurden Testpersonen darum gebeten, Puzzles zusammenzusetzen, während sie an Sensoren angeschlossen waren. Dabei wurden ihnen außerdem unterschiedliche Songs vorgespielt. Am Ende kam heraus, dass der Gute-Laune-Song"Weightless" von Marconi Union (wurde von Klang-Therapeuten produziert) die Teilnehmer beruhigte und dafür sorgte, dass Angst und Stress minimiert wurden. Heißt, das Lied beruhigt Körper und Geist und macht einfach glücklich. Du möchtest DEN Gute-Laune-Song 2017 jetzt hören? Dann schnell zurücklehnen und auf Play drücken!

