GNTM: Wer ist heute die heißeste „Braut“?

In Folge 8 der 13. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ geht es heiß her! Für die GNTM- Kandidatinnen steht ein weiterer Videodreh auf dem Programm – diesmal müssen Heidi Klums Mädels aber nicht tanzen, sondern schauspielern. Und das im mega sexy Braut Outfit! Das weiße ärmellose Brautkleid mit Corsage-Oberteil und Herzen auf dem Tüllrock erinnert an Madonnas Look aus ihrem Videoclip „Like A Virgin“ (1984). Ob die Topmodel-Kandidatinnen so polarisieren werden wie Pop-Ikone Madonna?

Hilfe von Magic Mike Tänzern

Sara und Klaudia im sexy Braut-Look. ProSieben/Micah Smith

Die heutige Aufgabe? Die Girls sind auf dem Weg zu ihrer Hochzeit und haben eine Autopanne. Katastrophe deluxe. Wie gut, dass da fünf Jungs parat stehen, die ihnen tanzend zu Hilfe eilen… Und das sind nicht irgendwelche Tänzer. Nein! Es sind echte Magic Mike Tänzer! Normalerweise lassen die heißen Boys mit Channing Tatum in Las Vegas die Hüften kreisen. Kein Wunder, dass Klaudia völlig aus dem Häuschen ist. Sich ganz schön am Riemen reißen muss… Einer hat es ihr besonders angetan. „Der sieht so gut aus. Aber ich werde mich voll auf meine Rolle konzentrieren und nicht flirten“, erklärt sie. Pia findet den Dreh dagegen nicht so cool. „Gott, ist das unangenehm“ und auch Sally ist sich sicher „im falschen Film zu sein“. Na, das kann ja was werden! Was genau, sehen wir heute Abend ab 20:15 Uhr bei ProSieben.

Wer wird „Miss Topmodel“?

Hinter den Kulissen mit Trixi, die sich heute schwer tut ... ProSieben/Micah Smith

Am Ende des heutigen Walks müssen die Girls argumentieren, warum sie besser waren als die Konkurrentin. Zu hart für Küken Trixi: „Ich kann nicht irgendwas Schlimmes über jemanden sagen“, erklärt sie völlig aufgelöst. Andere GNTM-Girls sehen es als Chance, über andere „die Wahrheit“ ans Licht zu bringen. Zoe: „Es könnte die Chance sein, Heidi mal die Wahrheit über einige der Mädels zu sagen“. Auch Sally freut sich auf die Aufgabe: „Ich würde gerne den Leuten mal die Augen öffnen, sagen was Sache ist.“ Denn sie findet, Abigail, die sie bewerten muss, echt nicht authentisch. Wie weit sie in ihrer „Wutrede“ wohl gehen wird? Thomas Hayo: „Es geht darum, die eigenen Stärken hervorzuheben und auch darum, die Gegnerin einzuschätzen. Dabei sollen sie objektiv und vor allem auch nicht verletzend sein.“ Spannend, wie Sally diese Aufgabe wohl meistern wird! Oder ob sie einen Schritt zu weit gehen wird ...

Wird Sally heute Abend zu weit gehen und es sich mit Heidi verscherzen? ProSieben/Micah Smith

Auf nach Paris

Paris, je t'aime! Bruna, Christina, Trixi und Sara dürfen für ein Casting des Fashion-Magazins „Elle" in die Stadt der Liebe fliegen. „Eine Modestrecke in so einem Modemagazin – das ist für ein junges, angehendes Model Gold wert“, weiß Thomas Hayo. Wer wohl das Rennen macht? Team Schwarz oder Team Weiß? …

