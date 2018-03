Fünf GNTM-Girls verraten exklusiv, was für sie Schönheit bedeutet. Ausführliche Interviews über Geheimnisse, große Träume, romantische Date-Erlebnisse und was ihnen wirklich wichtig ist, findet ihr in der aktuellen BRAVO GiRL!

Gerda (24) aus Köln

„Schönheit ist ... vergänglich, aber der Hunger bleibt! Also nehmt jemanden, der gut kochen kann.“

Toni (17) aus Stuttgart

„Schönheit ist ... die Kombination aus Charakterstärke und dem gottgegebenen Erscheinungsbild!“

Trixi (18) aus Paris

„Schönheit ist ... ich würde sagen: Schönheit kommt von innen!“

Zoe (18) aus Baden bei Wien

„Schönheit ist ... nicht alles.“

Lis (22) aus Pfaffenhofen

„Schönheit ist ... wenn man durch ein simples Lächeln zeigen kann, wie glücklich man ist!“

