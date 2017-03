GNTM Umstyling: So krass haben sich die Topmodels verändert!

Das GNTM Umstyling ist in jeder Staffel eines der Highlights. Die angehenden Topmodels erwartet in dieser gefürchteten Folge meist ein totales Makeover. Aus schulterlangen Haaren kann beim GNTM Umstyling schnell eine adrette Kurzhaarfrisur werden.

Alle News zu GNTM 2017 & DER JURY - HIER KLICKEN!

Wenn sich die GNTM Jury um Heidi Klum gnadenlos zeigt und solche neuen Looks anordnet, sind Zickereien, Tränen und Streit mit den Kandidatinnen natürlich vorprogrammiert. Viele der Girls haben auf das GNTM Umstyling natürlich gar keine Lust und kämpfen um ihre langen Haare und Frisuren. Doch nur wer auch bereit ist, Opfer zu bringen, kann am Ende Germany's Next Topmodel werden. Bestes Beispiel: Kim Hnizdo! Das krasse GNTM Umstyling war maßgeblich für ihren Sieg mitverantwortlich.

Alle News zu den GNTM Kandidatinnen - HIER KLICKEN!

GNTM Umstyling: Die heftigsten Veränderungen

Wer beim GNTM Umstyling mutig ist, wird aber natürlich nicht immer mit dem Gewinn der Show belohnt. Manche Kandidatinnen haben sich - unter vielen Tränen - umsonst von ihrer Mähne getrennt. Im Video zeigen wir euch die heftigsten Veränderungen der vergangenen Staffeln:

Das GNTM Umstyling 2017 gibt es am 2. März ab 20:15 Uhr auf ProSieben zu sehen. Dort werden vor allem zwei Kandidatinnen für jede Menge Drama sorgen. Eine Vorschau zum GNTM Umstyling 2017 findest Du auf unserer Übersichtsseite.