GNTM: Transgender-Model Melina Budde will Topmodel werden!

GNTM steht vor der Tür und wir freuen und schon wieder auf jede Menge hübsche Kandidatinnen. Eine davon ist Melina Budde. Sie ist Transgender-Model, d.h. die 19-Jährige war einmal ein Junge. Bei Germany's Next Topmodel will sie nun allen beweisen, dass Klischees gegenüber Transgendern absoluter Quatsch sind. Speziell ein Juror freut sich schon auf Melina.

Melina Budde: Transgender-Model bei GNTM 2017

Melina Budde erzählt in ihrem Vorstellungsvideo zu GNTM 2017, dass das Leben als Transgender nicht ganz einfach war oder sogar ist: "Es gab einige Momente in meinem Leben, die belastend waren, aber bis jetzt habe ich es immer geschafft, mich durchzuboxen", sagt das ambitionierte Nachwuchs-Model. Das beweisen auch ihre Tattoos: Die Sprüche "Stay strong" oder "Keep fighting" hat sie sich auf ihrem Arm verewigen lassen - als Zeichen für ihren Kampfgeist.