GNTM 2018: Heute Caro Daur zu Gast & Einhorn-Shooting!

Heidi Klum überrascht ihre GNTM-Girls in der fünften Folge von „Germanys Next Topmodel“ mit einem verrückten Einhorn-Shooting. Und einem ganz besonderen Gast: Caro Daur (22)! Eine von Deutschlands größten Influencerinnen wird die GNTM-Girls gemeinsam mit der Jury bewerten. Wow!

Special Guest: Caro Daur

Influencerin Caro Daur ist heute bei GNTM zu Gast. Getty Images

Bei der Elevator-Challenge erwartet die Mädels ein besonderes Jury-Mitglied: Influencerin Caro Daur (22). Zuvor müssen sich die Germanys next Topmodels- Girls innerhalb von 40 Sekunden in einem fahrenden Aufzug umziehen. Irre! Hier tritt je eine Kandidatin aus Team Schwarz von Thomas Hayo gegen ein Girl aus Team Weiß von Michael Michalsky an. Wie die Modebloggerin, der auf Insta 1,4 Millionen folgen, die Outfits bewertet wird richtig spannend, immerhin gilt sie als eine der Social-Media-Style-Experten Deutschlands. Sie weiß, was gerade angesagt ist und was nicht. „Caro Daur ist eine der deutschen Social Media Personalities“, sagt Thomas Hayo.

Einhorn-Shooting mit Fotograf Shane Russeck

Zum verrückten Unicorn-Shooting geht's auf eine Ranch. ProSieben/Martin Ehleben

Außerdem steht ein total verrücktes Unicorn-Shooting an. Diesmal geht’s auf eine Ranch und dort steht nichts Geringeres als ein Einhorn-Shooting auf dem Programm. Ja, ihr habt richtig gelesen! Es wird also zauberhaft ... „Heute möchte ich ein bisschen was Wildes von den Mädchen sehen“, erklärt Heidi. Star-Fotograf Shane Russeck, der schon Stars wie Schauspieler Pierce Brosnan oder Action-Star Sylvester Stallone vor der Linse hatte, schießt die außergewöhnlichen Fotos. Für ein cooles Pic müssen die Topmodel-Kandidatinnen auf einem Rodeo-Einhorn reiten und die richtige Pose finden. Und das ist gar nicht so easy. Die meisten Girls haben so ihre Probleme sich im Sattel zu halten UND dabei mega auszusehen. So erklärt Bruna (24) nüchtern nach dem Shooting: „Es war schwierig und ich hatte keinen Spaß. Das hat Heidi gesehen. Ich hatte so viel Angst. Oh. mein Gott! Es war scheiße!“. Auch Pia (22) erklärt: „Ja, war nicht mein Tag.“ An Stephanie (19) lässt Model-Mama Heidi während des Shootings kein gutes Haar, erklärt, dass Stephanie (19) wilder werden muss: „Werd mal ein bisschen lauter. Lass uns mal hören, dass du richtig Spaß hast auf dem Einhorn.“

Bruna steht dem Shooting skeptisch gegenüber. ProSieben/Martin Ehleben

Sarah gibt alles. ProSieben/Martin Ehleben

Anne beim Shooting. ProSieben/Martin Ehleben

Shoot-Out zwischen Karoline und Trixi

Karoline und Trixi müssen im Shoot-Out gegeneinander antreten. ProSieben/Martin Ehleben

Richtig ernst wird es im Team Thomas! Der große Shoot-Out zwischen Karoline (19) und Trixi (18) steht an. Das bedeutet, eines der Mädchen muss heute definitiv gehen. „Richtig vorbereiten kann man sich da jetzt nicht. Man muss da wirklich mit Power und guter Laune rangehen“, so Karoline (19). Welches der Girls heute Abend gehen muss, erfahrt ihr ab 20.15 Uhr auf ProSieben.

