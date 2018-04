GNTM: Schock für Ex-Kandidatin Gerda!

Nach dem Aus vor zwei Wochen bei Germany’s Next Topmodel jetzt der nächste Rückschlag für die Beauty: Sie und Freund Tobias haben sich getrennt!

„Ihr werdet wahrscheinlich genauso schockiert sein wie ich, aber Gerda und ich haben uns gestern getrennt“, verkündet Fitnessmodel Tobi in seiner Insta-Story. Wie krass! Schien Gerda bei GNTM doch noch so glücklich, als sie über ihren Tobi sprach. Doch das ist jetzt alles aus. Wie überraschend es dazu kam, erzählt Tobi in seinem emotionalen Statement. Er wisse nicht genau, ob es an ihr oder an ihm liegt. Einfach eine seltsame Situation. Doch warum macht er das über Insta? „Ich mache das, um selbst besser damit abschließen zu können und weil ihr das Recht habt, das zu erfahren. Ihr habt das ja quasi mitgetragen.“ Klingt nach einem harten Cut! Und dann postete er vor wenigen Stunden dieses Pic mit nur einem Wort, das alles sagt.

Noch vor kurzem teilten die zwei mit ihren Followen süße Pärchen-Pics. Ob beim Küssen am Strand oder beim Workout im Fitness-Studio. Versahen die Fotos mit Hashtags wie #loveyou oder #couplegoals. Doch es gab kein Happy-End für ihre Liebe. Und einen Tag nach der Trennung sind bereits alle Fotos von den Accounts gelöscht. Doch was hat sich so schnell geändert? „Irgendwas war anders, als Gerda vor einer Woche aus Los Angeles zurück kam“, sagt Tobi. Hat die Zeit bei Germany’s Next Topmodel sie so sehr verändert? „Am Samstag habe ich dann eine Nachricht bekommen, die mich zutiefst verletzt und schockiert hat. Ich möchte dazu nicht mehr ins Detail gehen und ich weiß auch nicht, ob Gerda noch was dazu sagt. Ich will nur damit abschließen.“

Und was sagt Gerda zu dem Liebes-Aus? Von ihr kein Wort. Auf ihrem offiziellen Topmodel-Account postet sie ein Foto, ganz die Fitnesstrainerin – vom Workout und auch auf ihrem privaten Account verliert sie kein Wort über die Trennung. In ihrer aktuellen Insta-Story berichtet sie von Beauty-Treatments wie einer Wimpernverlängerung…. Fakt ist: Jeder geht anders mit einer Trennung um. Aber hat Gerda Tobi wirklich so eiskalt abserviert, wie er berichtet? Schließlich hat sie BRAVO vor wenigen Wochen im Interview folgendes verraten: „Am wohlsten fühle ich mich da, wo mein Freund ist! Das kann überall auf der Welt sein und nicht nur an einem Ort.“ Schwer zu glauben, dass da auf einmal keine Liebe mehr sein soll... Wir wünschen beiden auf jeden Fall viel Kraft!