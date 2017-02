„Nur eine kann ‚Germany’s next Topmodel‘ gewinnen“ - so lautet der bekannte Spruch von Heidi Klum bei GNTM. Wird es in diesem Jahr sogar zwei Gewinnerinnen geben? So sieht zumindest die Wunschvorstellung von GNTM-Kandidatinnen Eva und Sophie aus, denn die beiden sind Zwillingsschwestern und wollen die Show gemeinsam gewinnen.

Die beiden Schwestern kommen ursprünglich aus Hessen, doch für ihr BWL-Studium ist Eva nach Bayreuth gezogen. Dort wohnt sie gemeinsam mit ihrem Freund – Sophie hingegen ist noch Single. Und auch wenn der Model-Wettbewerb knallhart ist, ist sich Sophie im ProSieben-Interview sicher, dass die beiden immer zueinander halten werden: „Ich denke, dass wir niemals in Konkurrenz zueinander stehen. Selbst wenn sie und ich die letzten wären, die vorne stehen, sind wir nie Konkurrenz."

GNTM 2017: Die Mutter von Eva und Sophie ist verstorben:

Ein schweres Schicksal hat die Zwillinge noch enger zusammengeschweißt. Vor wenigen Monaten ist ihre Mutter verstorben. Die Schwestern wollen mit GNTM einen neuen Lebensabschnitt beginnen und ihre Mama stolz machen. Können sich Eva und Sophie den gemeinsamen Traum von GNTM erfüllen? Das sehen wir in den kommenden Monaten immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben.

