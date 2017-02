GNTM Kandidatinnen 2017: Alle Infos zu den Topmodels!

Die GNTM-Kandidatinnen für die zwölfte Staffel stehen in den Startlöchern. Am 9. Februar startet die neue Staffel von "Germany’s next Topmodel" auf ProSieben. Heidi Klum, Thomas Hayo und Michael Michalsky suchen wieder nach den schönsten Mädchen Deutschlands. Welche Kandidatin wird GNTM 2017 gewinnen?

Tausende Mädchen wollen ihren Traum vom Modeln verwirklichen und haben sich wieder bei "Germany's next Topmodel" beworben. Doch das Modelleben ist hart und Heidis Määädchen werden eine harte Schule bei GNTM durchlaufen. Zur Seite stehen ihnen dabei ihre Mentoren Thomas Hayo und Michael Michalsky. Nachdem Kim Hnizdo aus Team Michalsky im vergangenen Jahr GNTM gewonnen hat, will Thomas Hayo in diesem Jahr unbedingt die Siegerin stellen.

GNTM Kandidatinnen 2017: Das sind die Topmodels

GNTM Kandidatin Anh

GNTM Kandidatin Victoria

GNTM Kandidatin Angelina

GNTM Kandidatin Leticia

GNTM Kandidatin Julia St.

Musik bringt Julia St. zum Strahlen 😍 #gntm Foto @studio.bauendahl Ein von Germany's next Topmodel (@germanysnexttopmodel) gepostetes Foto am 27. Jan 2017 um 10:56 Uhr

GNTM Kandidatin Carina

GNTM Kandidatin Eva

GNTM Kandidatin Helena

GNTM Kandidatin Melina

GNTM Kandidatin Deborah

GNTM Kandidatin Christina

GNTM Kandidatin Brenda

GNTM Kandidatin Maja

GNTM Kandidatin Romina

GNTM Kandidatin Sabine

GNTM Kandidatin Elisa

GNTM Kandidatin Giuliana

Giuliana greift nach den Sternen #gntm Foto @studio.bauendahl Ein von Germany's next Topmodel (@germanysnexttopmodel) gepostetes Foto am 30. Jan 2017 um 4:18 Uhr

GNTM Kandidatin Julia

GNTM Kandidatin Soraya

GNTM Kandidatin Saskia

GNTM Kandidatin Simone

GNTM Kandidatin Céline

GNTM Kandidatin Milena

GNTM Kandidatin Greta

GNTM Kandidatin Claudia

Claudia - einfach galaktisch #gntm Foto @studio.bauendahl Ein von Germany's next Topmodel (@germanysnexttopmodel) gepostetes Foto am 31. Jan 2017 um 10:51 Uhr

GNTM Kandidatin Chaline

GNTM Kandidatin Sindy

GNTM Kandidatin Sophie

GNTM Kandidatin Neele

GNTM Kandidatin Aissatou

GNTM Kandidatin Kimberly