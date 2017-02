GNTM Kandidatin Giuliana Farfalla war mal ein Junge!

"Germany's next Topmodel" geht in die nächste Runde. Am 9. Februar startet die 12. Staffel auf ProSieben - Heidi Klum, Thomas Hayo und Michael Michalsky sitzen wieder in der Jury, um das schönste Mädchen Deutschlands zu küren. Und die hübschen GNTM-Kandidatinnen wurden auch schon gecastet. In den kommenden Wochen wird dann ordentlich aussortiert.

GNTM 2017: Giuliana Farfalla ist ein Transgender-Model

Nach Pari Roehi in Staffel 10, gibt es bei GNTM 2017 sogar gleich zwei Transgender-Models: Giuliana Farfalla und Melina Budde. Giuliana kommt aus dem Schwarzwald und hat schon als kleines Kind gemerkt, dass sie anders ist. Im Interview mit der BILD erzählt sie: "Als ich im Kindergarten war, habe ich oft mit den Mädchen gespielt und hatte Barbies. Zudem habe ich lieber Mädels-Klamotten angezogen. Mit sieben oder acht Jahren habe ich meiner Mutter gesagt, dass ich doch lieber ein Mädchen sein möchte.“

GNTM Kandidatin Giuliana: Vom Jungen zum Mädchen

Mit der Hilfe ihrer Mutter konnte sich Giuliana ihren Wunsch erfüllen und eine Geschlechtsumwandlung durchziehen. „Sie hat Hilfe gesucht, Ärzte aufgesucht und irgendwann sind wir eben die Schritte eingegangen. Es war einfach in mir, denn ich habe mich so gefühlt. Ich möchte damit zeigen, dass ich mich nicht verstecke und einfach so bin, wie ich bin!“, berichtet sie gegenüber BILD.

Giuliana Farfalla will "Germany's next Topmodel" werden

GNTM ist für Giuliana natürlich eine ganz besondere Erfahrung. Jetzt kann sie allen endlich stolz ihren neuen Körper zeigen. „Ich akzeptiere mich so, wie ich bin und bin auch glücklich darüber, so zu sein. Ich geh damit eigentlich sehr positiv um: Ich lache viel, ich mach viel Quatsch, ich lass mich dadurch jetzt nicht so stressen“, erzählt sie in der Badischen Zeitung.

Was für eine taffe, junge Frau! Wir drücken Giuliana Farfalla ganz doll die Daumen und sind gespannt, wie weit sie bei GNTM 2017 kommen wird.

Hier kannst Du Dir angucken, wie Giuliana als Junge aussah.

ALLE INFOS ZU DEN GNTM KANDIDATINNEN 2017 FINDEST DU HIER!

ALLE INFOS ZUR NEUEN STAFFEL GERMANY'S NEXT TOPMODEL GIBT ES HIER!

Jetzt BRAVO News kostenlos bei WhatsApp und im Facebook Messenger!