Die morgige 10. Folge von „Germany’s Next Topmodel“ steht unter dem Motto: „Surprise, Surprise, Surprise“ Und es stehen wirklich jede Menge fette Überraschungen an. So dürfen die letzten 12 Girls in eine mega Villa einziehen. Wohoo! Außerdem gibt es zwei Überraschungsgäste der besonderen Art: Micky und Minnie Mouse! Und ein Casting für das neue Video von Wincent Weiss. Check hier schon mal alle Pics!

Heidi kündigt gleich zu Beginn der Show an: „Diese Woche gibt es nicht nur für ein Mädchen, eine böse Überraschung“. Auch Michael Michalsky weiß: „Jetzt wird’s immer härter, wir sind jetzt auf der Zielgeraden, fast in den Top Ten.“ Klare Ansage an die Girls! Alles zu geben. Und zwar wirklich alles!



Sara beim außergewöhnlichen Shooting am Strand. ProSieben/Martin Ehleben

GNTM-Kandidatinnen: Mit Schwung zum perfekten Fashion-Shot

Das Shooting hat’s aber auch in sich, wie Heidi erklärt: „Am Set sind diverse Ringe und ein Seil positioniert. Ich bin gespannt was wir zu sehen bekommen“. Die Aufgabe: Die Nachwuchsmodels müssen eines der Sportgeräte auswählen und es für eine ausgefallene Fashion-Pose nutzen. „Egal, für was die Mädchen sich entscheiden, es wird anstrengend werden", weiß Model-Mama Heidi Klum. Am kalifornischen Huntington Beach setzt die GNTM-Girls dabei Modefotograf Oliver Beckmann (der normalerweise für Vogue, InStyle, Elle & Co arbeitet) in Szene.

Victoria strahlt die Anstrengung einfach weg. ProSieben/Martin Ehleben

Klaudia am Seil. ProSieben/Martin Ehleben

Wer bekommt eine Hauptrolle im Musikvideo von Wincent Weiss?

Das bleibt nicht die einzige Überraschung für die Girls: Für vier GNTM-Kandidatinnen geht es zu einem Casting nach Lissabon. Popstar Wincent Weiss („Frische Luft“, „Musik sein“) sucht zwei Models für die Hauptrollen in seinem neuen Musikvideo. Den Job bekommt das Girl, das am spontansten ist und ohne zu sprechen Emotionen zeigen kann.

Heidi in love: Mit Minnie und Mickey Mouse! ProSieben/Martin Ehleben

Und eine weitere Überraschung steht an: Die Topmodel-Kandidatinnen verwandeln sich für eine Fashion-Show nämlich in ziemlich abgefahrene Versionen der zwei Disney-Ehrengäste: Mickey und Minnie Mouse. „Ich mag Micky Mouse so sehr. Das ist so cool und ich habe heute die größte Schleife, das ist so schön“, schwärmt Klaudia. Und wer kann diesen Walk besser beurteilen als die beiden Disney-Stars selbst. Auch Heidi freut sich über die beiden tierischen Gäste: „Ein langjähriger persönlicher Wunsch von mir geht endlich in Erfüllung,“ sagt sie stolz. Aber: Wer kann die Herzen der beiden mit seiner Leistung erobern? Das erfahrt ihr morgen Abend ab 20:15 Uhr auf ProSieben.

