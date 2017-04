GNTM-Greta wird definitiv nicht ins Finale von Germany's Next Topmodel einziehen. Trotzdem könnte sie am Ende die große Gewinnerin der Show sein. Die Zuschauer und Fans können von der 20-jährigen Hamburgerin anscheinend nicht genug bekommen.

GNTM-Greta: Sie ist die Instagram-Queen

Auf ProSieben.de gibt es für alle Kandidatinnen bei GNTM ein sogenanntes "Influencer Ranking". Dort wird detailliert aufgezeigt, wie viele Follower und Abos die angehenden Topmodels auf den Social Media Kanälen Facebook und Instagram haben. Zudem werden die Videoaufrufe zur Person und Google-Anfragen gezählt. Von den Top-25-Kandidatinnen hat GNTM-Greta die Nase in allen Kategorien weit vorn.

Nice shot from @carozenker 📸 Makeup&hair: @alexmerk_mua It was such a pleasure to meet you 💕 Ein Beitrag geteilt von GRETA (@greta.topmodel.2017) am 10. Apr 2017 um 11:54 Uhr

Sie hat von den Teilnehmerinnen die meisten Abos bei Instagram (204.120), die mit Abstand meisten Videoaufrufe (819.682) und bei den Google Anfragen (700) stößt GNTM-Greta nur Melina (713) knapp vom Thron. Lediglich bei den Facebook Fans ist sie mit 7.733 Likes auf dem vierten Platz.

GNTM-Greta: Ist sie trotzdem die Gewinnerin?

Schaut man sich diese Zahlen an, wird schnell klar: Selbst ohne den Titel "Germany's Next Topmodel" gehört GNTM-Greta zu den Gewinnerinnen dieser Staffel. Durch ihre große Gefolgschaft bei Instagram hat sie eine gute Basis für kommende Angebote von Firmen für bestimmte Deals und Anfragen von Model-Agenturen geschaffen. Und selbst wenn sie nach GNTM wieder hauptsächlich ihren privaten Account benutzen muss, wird bestimmt ein großer Teil der 200.000 Fans zu ihrem privaten Profil mitwechseln.

Die Vergangenheit hat bereits bewiesen, dass die Gewinnerin von GNTM nicht unbedingt immer am Ende der Show gekürt wird. So konnten sich z.B. Ex-Kandidatinnen wie Rebecca Mir, Anna-Maria Damm oder Betty Taube respektable Karrieren durch ihre Teilnahme an der Show aufbauen - und das ganz ohne "Germany's Next Topmodel" zu sein.

Was glaubst Du: Wird Greta auch nach ihrer Zeit bei GNTM 2017 im Gespräch bleiben?

Jetzt BRAVO News kostenlos bei WhatsApp und im Facebook Messenger!