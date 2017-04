GNTM-Brenda gehört zum Favoriten-Kreis der Topmodel-Show auf ProSieben. Speziell ein Auftritt auf dem roten Teppich könnte jetzt bereits verraten haben, wie weit die 23-Jährige bei Germany's Next Topmodel 2017 kommen könnte.

GNTM-Brenda: Ist sie im Finale 2017?

GNTM-Brenda konnte bislang einige begehrte Jobs bei der Topmodel-Show an Land ziehen. So durfte die 23-Jährige z.B. schon auf der Berlin Fashion Week neben anderen GNTM-Gewinnerinnen wie Lena Gercke oder Stefanie Giesinger laufen. Doch viel mehr sorgt GNTM-Brenda Hübschers Auftritt auf dem roten (bzw. blauen) Teppich bei der Kino-Premiere der Schlümpfe momentan für Aufsehen. In den vergangenen Jahren hat Model-Mama Heidi Klum gern potenzielle Siegerinnen zu solchen Events geschickt. Bestes Beispiel: Kim Hnizdo oder Luisa Hartema.

Fakt ist: GNTM 2017 ist bis zum Finale bereits abgedreht. Warum sollten also die möglichen Finalistinnen nicht schon im Vorfeld der Öffentlichkeit ein bisschen häufiger präsentiert werden, als andere Kandidatinnen? Auch aus Sicht von ProSieben würde so ein Schritt sicherlich Sinn machen. Zudem gehört Brenda schon seit einigen Folgen zum Favoriten-Kreis.

GNMT-Brenda: Erfolgreich bei Instagram dank GNTM

Auch wenn GNTM-Brenda sicherlich den Sieg als Ziel bei der Topmodel-Show hat, schaden Auftritte auf roten Teppichen auch nicht der Eigen-PR. Die hübsche Brünette hat immerhin schon stolze 114.000 Abos bei Instagram und gilt somit als Influencerin, die besonders gern zu Events, wie Kino-Premieren, eingeladen werden. Vielleicht hatte Heidi Klum hierbei also nicht ihre Finger im Spiel, sondern Brenda ist wegen ihrer momentanen GNTM-Prominenz einfach nur super gefragt.

Aww missing Berlin 🤗🙉 Wo kommt ihr her ?☀️☀️💕 #happy #hometown #ootd Ein Beitrag geteilt von Brenda (@2017.topmodel.brenda) am 2. Apr 2017 um 9:33 Uhr

Hat Brenda Hübscher bei GNTM 2017 wirklich einen Vorteil gegenüber den anderen Top-12-Kandidatinnen? Das wird sich leider erst in den nächsten Wochen zeigen. Ob sie den Sprung in die nächste Runde schafft, erfahren wir heute bei Germany's Next Topmodel um 20:15 Uhr auf ProSieben.

