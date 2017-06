GNTM Gewinnerin CÃ©line Bethmann verrÃ¤t ihre Beauty-Geheimnisse

Wir haben "Germany's next Topmodel" und Gillette Venus Gesicht Céline Bethmann zum Interview in Hamburg getroffen. Mit uns hat die 18-Jährige über ihre Beauty-Must-haves und Geheimnisse gesprochen.

Céline Bethmann - Das ist ihr Body-Geheimnis!

Liebe Céline, wie lange brauchst Du eigentlich im Bad?

Das hängt wirklich davon ab, was ich vorhabe. Ich laufe oft ungeschminkt herum, dann creme ich meine Haut nur mit einer Feuchtigkeitspflege ein. Wenn ich etwas vorhabe, dann kann es auch schon mal eine Stunde im Bad dauern.

Hast Du Lieblingsprodukte, ohne die Du nicht leben kannst?

Kokos-Öl (Das kann man einfach für alles benutzen.)

(Das kann man einfach für alles benutzen.) Rizinus-Öl (Damit schmiere ich mir immer meine Augenbrauen ein. So sind die wieder richtig schön voll geworden.)

(Damit schmiere ich mir immer meine Augenbrauen ein. So sind die wieder richtig schön voll geworden.) Und ein Fixing Spray fürs Make-up

Was magst Du an Deinem Aussehen besonders gern?

Inzwischen finde ich meine Sommersprossen cool und sie sind ja auch mein Markenzeichen. Aber besonders schön an mir finde ich meine langen Beine.

Und wie pflegst Du Deine Beine?

Schöne Beine sind als Model natürlich super wichtig, daher pflege ich diese auch ganz besonders. Mit einem Peeling rege ich die Durchblutung an und die Haut wird richtig weich. Danach creme ich meine Beine immer gründlich ein (am liebsten mit Kokos-Öl), die Füße sollte man natürlich nicht vergessen. Ach ja, und Beine rasieren!

Apropos, was sind Deine Rasurtipps für makellose Beine?

Bei mir geht nichts ohne Rasiergel! So kann man sehen, wo man mit dem Rasierer schon war und außerdem pflegt es die Haut. Bevor ich mit der Rasur beginne, warte ich beim Duschen aber immer ein paar Minuten, denn durch das warme Wasser werden die Haare schön weich und lassen sich einfacher entfernen. Dann trage ich das Rasiergel auf und lege los. Zurzeit benutze ich den neuen Venus Divine Sensitive, er hat einen Feuchtigkeitsstreifen und ein Schutzkissen am Klingenkopf und ist damit sanft zur Haut. Seitdem habe ich keine Probleme mehr mit Hautirritationen und Pickelchen.

Wichtiger Tipp: Die Rasierklingen sollten spätestens nach zehn Rasuren gewechselt werden!

Ein Beitrag geteilt von CÉLINE (@celinebethmann) am 14. Jun 2017 um 6:00 Uhr

Gewinne eine signierte Wassermelonen-Matratze und ein Gillette Venus Paket

Jetzt haben wir noch ein tolles Gewinnspiel für Dich. Wir verlosen eine signierte Wassermelonen-Matratze und zusätzlich ein tolles Gillette Venus Paket , mit dem neuen Divine Sensitive Rasierer (ideal für den sanften Einstieg) und dem Gillette Venus Embrace Snap (der perfekte Begleiter für unterwegs).

Außerdem im Paket enthalten: Gillette Venus Embrace Sensitive Ersatzklingen (passen auf beide Rasierer) und das Gillette for Women Sensitive Skin Rasiergel. Damit bist Du perfekt ausgestattet!

So nimmst Du am Gewinnspiel teil:

Schreib einfach eine E-Mail mit dem Betreff "Gillette Venus" an online@bravo.de und verrate uns, warum Du das coole Paket unbedingt brauchst. Bitte gib in der E-Mail auch Deine Kontaktdaten (Vorname, Name, Adresse, PLZ und Stadt) an. Das Gewinnspiel läuft bis zum 10. Juli.

Céline Bethmann beim BRAVO-Shooting in Hamburg. BRAVO & Gillette Venus

Der Gewinner bekommt den Gewinn per Post zugeschickt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter der Bauer Media Group und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen!