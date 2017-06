GNTM Gewinnerin CÃ©line Bethmann gibt Tipps fÃ¼r "Germanyâ€™s next Topmodel"

Céline Bethmann hat "Germany’s next Topmodel" 2017 gewonnen. Die Beauty konnte sich im Finale gegen Serlina Hohmann, Romina Brennecke und Leticia Wala-Ntumba durchsetzen. Seitdem ist Céline viel unterwegs und arbeitet an ihrer Karriere. BRAVO Online hat das Gillette Venus Model beim Medientag in Hamburg zum Shooting und Interview getroffen und mit ihr über ihre Zeit bei GNTM gesprochen und nachgefragt, ob sie Tipps für die Kandidatinnen in der neuen Staffel hat.

GNTM Gewinnerin Céline Bethmann: Das ist ihr Body-Geheimnis Liebe Céline, würdest Du bei GNTM rückblickend etwas anders machen und hast Du Tipps für die Kandidatinnen in der neuen Staffel? Ich würde eigentlich nichts anders machen, ich bin sehr zufrieden wie es gelaufen ist und im Endeffekt hat es ja auch geklappt. Ich kann allen zukünftigen Kandidatinnen den Tipp geben, dass man einfach man selbst bleiben muss und Woche für Woche hart kämpft. Heidis Tipps sollte man sich wirklich zu Herzen nehmen und umsetzen. Dann kann man es weit schaffen. Hast Du nach Deinem Sieg noch Tipps von der Jury bekommen - woran musst Du arbeiten? Wir haben ja während der ganzen GNTM-Zeit viele Tipps bekommen. Bei mir wurde oft kritisiert, dass ich noch mehr aus mir herauskommen soll. Das will ich jetzt weiter umsetzen und denke auch, dass ich mich schon sehr gesteigert habe. Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am 26. Mai 2017 um 13:04 Uhr Wie war Thomas Hayo als Mentor? Thomas war wirklich derjenige, der einen immer aufgebaut hat. Er hat uns viel motiviert und ehrliche Ratschläge gegeben. Ich würde immer wieder in sein Team gehen. Thomas Hayo - Alle Infos über den GNTM-Juror Was ist Dein großer Traum/Dein Ziel? Mein großer Traum ist es als Model erfolgreich zu werden und vor allem dabei glücklich zu sein. Victoria‘s Secret ist natürlich ein großes Ziel, aber nun fange ich erst einmal an. Übrigens: Die kleine Schwester von Céline ist auch bildhübsch. Möglicherweise sehen wir Fabienne Bethmann schon bei GNTM 2018? Hier erfährst Du mehr über sie. Germany's Next Topmodel

