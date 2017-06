GNTM Gewinnerin CÃ©line Bethmann: Das ist ihr Body-Geheimnis

Sie hat im GNTM Finale 2017 alle von sich überzeugt: Céline Bethmann ist die Siegerin von "Germany’s next Topmodel" 2017. Schon in der Staffel hat die Brünette zwei wichtige Jobs ergattert. Céline durfte für das Shape-Magazin shooten und ist außerdem das neue Gesicht von Gillette Venus geworden. Beim Medientag in Hamburg haben wir die Topmodel-Gewinnerin getroffen und sie hat uns verraten, wie sie sich fit hält.

GNTM Gewinnerin Céline Bethmann gibt Tipps für "Germany’s next Topmodel" Liebe Céline! Was tust Du, um Dich fit zu halten? Ich gehe dreimal die Woche ins Fitnessstudio, um Krafttraining zu machen und Cardio. Für die Abwechslung bin ich auch noch in einem Sportverein angemeldet, dort mache ich drei Tage die Woche Kurse wie Step Aerobic und Zumba. Am Sonntag mache ich meistens nichts, das ist dann mein Ausruhtag. Wenn ich unterwegs bin, dann bin ich viel im Fitnessstudio und mache dort auch Übungen mit meinem eigenen Körpergewicht. Ein Beitrag geteilt von CÉLINE (@celinebethmann) am 17. Mai 2017 um 4:14 Uhr Welche sind denn Deine Lieblingsübungen? Sit-ups für den Bauch. Planks mache ich gerne für den ganzen Körper und Lunches oder Squads machen tolle Beine und einen schönen Po. Für alle Sportmuffel haben wir noch einen super Tipp: Es gibt nämlich viele Möglichkeiten im Alltag Sport zu machen, ohne wirklich Sport zu machen. ;) Mehr darüber erfährst Du hier! Und wie ernährst Du Dich? Ich ernähre mich generell schon gesund, aber ich hab auch gute Gene. Wenn ich mal Lust auf eine Pizza habe, dann gönne ich mir die auch. Ich würde für den Job nie hungern. Top Einstellung! Und Céline hat ja sowieso eine mega schlanke Figur. Da wird auch ein Stück Pizza nichts dran ändern.. ;) Abnehmen ohne Kohlenhydrate: So isst Du Low Carb! Germany's Next Topmodel

GNTM

GNTM 2017

GNTM 2017

Model

Star News

Stars © by WhatsBroadcast Die Bachelorette 2017: Alle News & Kandidaten zur RTL-Dating-Show Die Bachelorette Kandidaten 2017: Diese 20 Männer wollen Jessica Paszka erobern! Jessica Paszka: Alle Infos zur Bachelorette 2017! BibisBeautyPalace: Alle News zu Insta, Shop und YouTube! GNTM Finale 2017: Céline ist die Gewinnerin von "Germany's next Topmodel" Die echten Namen der "Berlin – Tag und Nacht" Darsteller Berlin - Tag und Nacht: Das geht hinter den Kulissen ab! BRAVO kommt zu Dir nach Hause! Shirin David: Das musst Du über den DSDS und Youtube-Star wissen! Sebastian Pannek: Das musst Du über den neuen Bachelor wissen! Hier bekommt ihr MEGA GEWINNE! Haarpflege: Die „Wet Brush“ ist noch besser als der Tangle Teezer 11 versteckte Liebesbeweise, die ER Dir täglich macht!