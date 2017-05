GNTM Finale: Verpasst Heidi Klum die Show?

Heidi Klum ist das Gesicht der Castingshow "Germany’s next Topmodel“. Ohne die Model-Mama ist die Show kaum vorstellbar – und dennoch steht ihr Auftritt im GNTM-Finale am Donnerstag auf der Kippe. Aber was ist passiert?

Das Supermodel hat sich am Fuß verletzt. Im Krankenhaus wurde bei Heidi Klum ein Muskelfaserriss festgestellt. Autsch… das tut weh und kann vor allem dauern. In ein paar Tagen ist Heidi auf jeden Fall noch nicht wieder fit.

GNTM Finale: Ist Heidi Klum nicht dabei?

Das bevorstehende GNTM-Finale am Donnerstag , wird Heidi Klum aber sicher trotzdem nicht verpassen. Vermutlich muss die 43-jährige in diesem Jahr die Bühne einfach mit Krücken rocken. Aber da wird dem Supermodel schon etwas einfallen.

Aber was wird aus der einstudierten Showeinlage von Thomas Hayo, Michael Michalsky und Heidi Klum? Eigentlich wollte das Naturtalent mit ihren beiden männlichen Juroren tanzen und singen. Sicherlich wird die Model-Mama auch dafür eine Lösung finden.

GNTM Finale: Welche Kandidatinnen sind dabei?

In diesem Jahr treten bei "Germany’s next Topmodel“ vier Kandidatinnen im Finale gegeneinander an: Céline (18, Koblenz), Serlina (22, Koblenz), Leticia (18, Ingolstadt) und Romina (20, Hambrücken). Gerade die süße Céline kann sich große Chancen auf den Sieg ausrechnen. Mehr dazu liest Du hier.

Heidi Klum mit den GNTM-Finalistinnen:

