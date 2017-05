GNTM Finale 2017: Ist CÃ©line die Gewinnerin?

Nur noch wenige Wochen bis zum GNTM Finale 2017. Ist Kandidatin Céline sogar die Gewinnerin?

GNTM Finale 2017: Hat Céline eine Chance?

Kandidaten Céline hat sich in der 13. Folge bei "Germany's next Topmodel" den wichtigen Gillette Venus Job geschnappt. Damit ist sie eine heiße Favoritin für das GNTM Finale - denn die Models, die die begehrten Jobs ergattern, kamen in der Vergangenheit immer ins Finale. Mit der gewonnenen "Entdecke das Venus-Feeling“-Kampange, ist Céline ihrem Traum einen Stück näher gekommen

Bereits vor einigen Wochen gewann Céline das Cover-Shooting für das Magazin "Shape". Mit ihrer tollen Ausstrahlung, den tiefblauen Augen und ihrem trainierten Body konnte sie die Redaktion von sich überzeugen.

GNTM 2017: Céline im Gillette Venus Spot:

GNTM Finale 2017: Ist Céline die Gewinnerin?

Ist Céline die Gewinnerin von GNTM? Die Reise bei "Germany's next Topmodel" begann für sie sehr vielversprechend. Ihre Performance beim "Impress Heidi“-Walk gefiel Model-Mama Heidi so gut, dass sie ihr direkt ein Flugticket in die Hand drückte. Die GNTM-Juroren sahen von Anfang an viel Potenzial in der hübschen Brünette aus Team Thomas. Doch Céline muss aufpassen, dass sie nicht zu langweilig rüberkommt. Heidi Klum wies sie immer wieder daraufhin, dass sie mehr Gas geben muss.

Wird Céline jetzt überraschend alle Mädchen überholen und GNTM 2017 gewinnen? Alles ist möglich und mit dem begehrten Venus-Job in der Tasche, ist der GNTM-Sieg ein Stückchen näher gerückt.

GNTM Finale 2017: Starke Konkurrenz!

Vor allem GNTM Kandidatin Carina könnte der süßen Céline gefährlich werden. Denn Carina gewann in der 12. Folge den wichtigen Opel-Job! Vorjahressiegerin Kim Hnizdo und auch Stefanie Giesinger (Siegerin 2015) bekamen jeweils den Opel-Job und gewannen anschließend "Germany's next Topmodel".