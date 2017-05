GNTM Finale 2017:  Davor haben CÃ©line, Serlina, Leticia und Romina Angst!

Wer wird Germany’s next Topmodel 2017: Céline, Serlina, Leticia oder Romina? In diesem Jahr stehen vier Kandidatinnen im großen GNTM Finale. Céline, und Serlina aus Team Thomas und Leticia und Romina aus Team Michael. Aber wer wird die Gewinnerin? Alle Mädchen haben gute Chancen auf den Sieg. Deshalb müssen sie im GNTM Finale noch einmal alles geben!

Und für das große Finale von "Germany’s next Topmodel" wird im Vorfeld natürlich ordentlich geprobt.

Alle Infos zum GNTM Finale 2017 - Hier klicken!

GNTM Finale 2017: Davor haben Céline, Serlina, Leticia und Romina Angst!

Schon einige Tage vor dem GNTM Finale proben die Kandidatinnen in der Halle in Oberhausen. So langsam geht den Models die Pumpe. "Also bei mir steigt grad die Aufregung echt extrem. Es fängt überall an zu kribbeln“, verrät Serlina im Interview mit ProSieben. Die schüchterne Céline stimmt ihr vollkommen zu.

Sogar die sonst so taffe Leticia ist von der Halle überwältigt: "Mir kommen grad ein bisschen die Tränen, wenn ich daran denke, das alle Menschen da sein werden und dann treten wir auf... ", gibt sie zu. "Und dann stellt Euch mal vor... dann stehen hier die letzten zwei Mädels von uns und dann kommt dort das Cover runter", träumt Romina schon vom Sieg.

Wer wird Germany's next Topmodel 2017?

Das sind die Tipps der BRAVO-Redaktion:

Leticia Wala-Ntumba Céline Bethmann Romina Brennecke Serlina Hohmann

GNTM Finale 2017: So wird die Show!

Die vier Finalistinnen müssen sich mal wieder bei aufregenden Walks beweisen und spontan ein Shooting bewältigen. Und natürlich sind auch wieder Superstars zur Show eingeladen. Megastars wie Robin Schulz feat. James Blunt, Beth Dito und sogar Helene Fischer begleiten das GNTM Finale musikalisch. Außerdem wird es ein Wiedersehen mit allen GNTM Teilnehmerinnen der Staffel geben!

Was es für neue Regeln im GNTM Finale gibt, liest Du hier unten!