GNTM Céline Bethmann: So schön ist ihre Schwester Fabienne!

Céline Bethmann wurde gerade zu "Germany’s next Topmodel" 2017 gekürt. Für die Schülerin ging mit dem GNTM-Sieg ein großer Traum in Erfüllung. Sie will sich jetzt voll und ganz aufs Modeln konzentrieren und den Durchbruch schaffen. Doch die 18-jährige ist nicht nur selbst wunderschön, sieht hat auch eine zauberhafte kleine Schwester: Fabienne Bethmann.

Huch, da muss man doch glatt zweimal hingucken... die 15-jährige sieht ihrer Model-Schwester unfassbar ähnlich. Fabienne Bethmann hat wie Céline strahlendblaue Augen, schöne Haare, süße Sommersprossen und eine toller Figur.

"Germany's next Topmodel" 2018: Fabienne Bethmann?

Das Modeltalent liegt offenbar in der Familie - die kleine Schwester von Céline hat das Posen auch schon richtig gut drauf. Ob sie es wohl auch bei "Germany’s next Topmodel" probieren möchte? Potenzial hat sie auf jeden Fall! GNTM-Juror Thomas Hayo würde die Beauty sicher auch sofort für sein Team gewinnen wollen.

Mal schauen... vielleicht Modeln Céline und Fabienne ja bald schon im Doppelpack. Die Bethmann-Schwestern sind jedenfalls ein wahrer Hingucker! :)

