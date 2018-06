Während viele schon der nächsten Staffel "Germany's Next Topmodel" entgegenfiebern, kommt jetzt die Hammer-Neuigkeit! In der 14. Staffel muss Heidi Klum auf einen Juror verzichten! Einer der Jury-Lieblinge wird in der 14. Staffel von "Germany's Next Topmodel" nicht mehr dabei sein! Thomas Hayo verkündete auf Instagram seinen Ausstieg. Erfahrt hier die Gründe!

Thomas Hayo schockt seine Fans auf Instagram: "Die letzten 8 Jahre mit meiner GNTM-Familie. Was für eine atemberaubende Reise das war!" Der beliebte GNTM-Juror will nun aber Schluss machen! Und seinen Juror-Job an den Nägel hängen. So schreibt er weiter: "Bei aller Freude über die vergangenen Jahre habe ich allerdings auch gemerkt, dass es jetzt für mich an der Zeit ist, erst einmal eine GNTM Pause einzulegen und neue Wege zu gehen. Die Produktion nimmt immer einen großen Anteil meines Jahres in Anspruch, so dass sich bei mir alles immer mehr um GNTM drehte. Ich möchte aber Dinge, die ich lange vernachlässigt habe, wieder stärker in den Fokus meiner Aktivitäten rücken. Mein New Yorker Leben, meine dortigen Freunde und viele Projekte, die mir am Herzen liegen, sowohl für meine Werbekunden, als auch in Sachen neue Abenteuer im TV Bereich." Wow, was für ein krasser Schritt nach so vielen Jahren in der GNTM-Familie, die dem Wahl New-Yorker sichtlich ans Herz gewachsen ist. Das macht er auch auf Insta deutlich: "Es war eine grandiose Zeit mit ’the one and only' @heidiklum und mit fantastischen Jury-Kollegen, wie die letzten drei Jahre mit meinem 'brother from another mother’ @michael.michalsky. " Ob Letzterer (hoffentlich!) weiterhin der GNTM-Jury erhalten bleibt, wurde noch nicht verkündet. Trotzdem müssen wir nicht ganz auf den Creative Director verzichten: "Natürlich bleibe ich der GNTM-Familie eng verbunden, aber in welcher Rolle und wann, wird sich mit der Zeit ergeben," erklärt Thomas Hayo.

