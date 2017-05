GNTM 2018: Nikeata Thompson will in die Germany’s next Topmodel-Jury!

Céline Bethmann aus Team Thomas Hayo wurde am Donnerstagabend zu "Germany’s next Topmodel" 2017 gekürt. Aber nicht nur das: Heidi Klum hat auch schon eine Kandidatin für GNTM 2018 gefunden. Die Model-Show geht im nächsten Jahr also mit Staffel 13 weiter.

Choreografin Nikeata Thompson will bei GNTM 2018 auf jeden Fall wieder dabei sein. Viel mehr noch… Die Tänzerin würde sogar gerne in der "Germany’s next Topmodel"-Jury sitzen, wie sie der CLOSER verriet.

In der aktuellen Staffel fungierte sie als Model-Coach im Team Michael Michalsky. Sitzt sie nächsten Jahr vielleicht schon neben Heidi Klum in der Jury?