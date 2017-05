GNTM 2018: Alle News zur 13. Staffel von Germany’s next Topmodel!

Gute Nachrichten für alle GNTM-Fans: Es wird defintiv eine 13. Staffel von "Germany’s next Topmodel" geben. Ob Michael Michalsky und Thomas Hayo wieder neben Heidi Klum in der GNTM Jury sitzen werden, ist bislang noch nicht bekannt. Catwalk-Trainerin Nikeata Thompson hat sich indirekt auch schon für die Topmodel-Jury beworben. Wieso sie unbedingt bei GNTM 2018 dabei sein will, liest Du hier.

GNTM 2017: Gewinnerin Céline Bethmann - Alle Infos!

GNTM 2018: Die erste Kandidatin für die Top 50 steht fest!

Dank der guten Quoten von der 12. Topmodel-Staffel, will der Sender vorerst an der Model-Show festhalten. Und im Finale von "Germany’s next Topmodel" wurde nicht nur die Gewinnerin Céline Bethmann gekürt - Heidi Klum hat auch schon eine Kandidatin für GNTM 2018 gefunden. Das junge Mädchen bekam direkt ein Ticket in die Top 50.

Die 13. Staffel von "Germany’s next Topmodel" wird vermutlich im Februar 2018 auf ProSieben starten.