Bei „Germany’s next Topmodel“ 2017 ist jetzt endgültig der Zickenkrieg ausgebrochen! Bisher krachte es nur zwischen Neele und Sabine – doch auch nach Neeles GNTM-Aus geht der Zoff weiter. Vor allem Greta will Sabine das Leben bei GNTM schwer machen , obwohl sie in einem Team sind.

GNTM 2017: Zickenkrieg zwischen Neele und Sabine

Jetzt noch einmal von Anfang an: Der Streit zwischen Neele und Sabine begann damit, dass sich Sabine bei einem Walk unfair behandelt fühlte und der Meinung war, dass ihr Weg der Steinigste war. Neele setzte ihre Konkurrentin aus Team Thomas auf den Pott, was Sabine sehr persönlich nahm. Plötzlich eskalierte der Streit zwischen den Mädels komplett. Sabine beschuldigte Neele falsch zu sein und abseits der Kamera nur zu meckern. Doch auch nach dem Rausschmiss von Neele geht der Zickenkrieg weiter.