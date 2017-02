Eine ganze Folge GNTM 2017 verpasst? Kein Stress, liebe Topmodel-Fans! Dafür gibt es schließlich die Wiederholung. Wir verraten Euch hier, wo und wann Ihr die ganzen Folgen Germany's Next Topmodel im TV und online nachträglich sehen könnt.

GNTM Wiederholung: Ganze Folgen im TV

Eine GNTM Wiederholung direkt auf ProSieben ist im Free TV leider nicht vorgesehen. Wer jedoch ein Sky-Abo besitzt, kann sich die ganzen Folgen von GNTM 2017 auf dem Tochter-Sender ProSieben Fun ansehen.

Hier die Termine für die ersten GNTM Wiederholungen in der Übersicht:

GNTM 2017 Wiederholung Folge 1 : 11. Februar, 15:30 Uhr & 12. Februar, 03:00 Uhr

: 11. Februar, 15:30 Uhr & 12. Februar, 03:00 Uhr Folge 2 : 18. Februar, 16:20 Uhr & 19. Februar, 03:45 Uhr

: 18. Februar, 16:20 Uhr & 19. Februar, 03:45 Uhr Folge 3 : 25. Februar, 16:20 Uhr & 26. Februar, 02:40 Uhr

: 25. Februar, 16:20 Uhr & 26. Februar, 02:40 Uhr Folge 4: 04. März, 16:15 Uhr

Alle weiteren Termine für die GNTM Wiederholungen werden nachgetragen, sobald sie bekannt sind.

NOCH 10 TAGE DANN STARTET DIE NEUE STAFFEL GERMANYS NEXT TOP MODEL Ein von Heidi Klum (@heidiklum) gepostetes Video am 30. Jan 2017 um 9:34 Uhr

GNTM Wiederholung: Ganze Folge online oder im Live-Stream

Da sich leider nicht jeder eine GNTM Wiederholung bei Sky gönnen kann, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, ganze Folgen nachträglich online oder im Live-Stream zu sehen.

Wer das Casting mit den künftigen Topmodels unterwegs zeitgleich zur Premiere sehen möchte, sollte auf den ProSieben Live-Stream zurückgreifen. Hier ist lediglich eine kurze Registrierung notwendig und der ganze Spaß ist, im Gegensatz zur 7TV App, kostenlos!

Wer donnerstags leider nie Zeit für GNTM hat, kann die Wiederholung auch online sehen. Nach der Erstausstrahlung ist die ganze Folge von Germany's Next Topmodel noch mindestens sieben Tage online als Stream abrufbar. In einer ganzen Woche sollte also jeder Topmodel-Fan ein kleines Zeitfenser finden, um die GNTM 2017 Wiederholung zu sehen ;)

Alle News zu GNTM 2017 gibt es auf unserer großen Übersichtsseite!

Jetzt BRAVO News kostenlos bei WhatsApp und im Facebook Messenger!