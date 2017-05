GNTM 2017 Anh und Romina: Wer fliegt raus?

Update

GNTM 2017: Wer ist raus? Anh oder Romina?

Bei GNTM 2017 mussten Anh und Romina in Folge 14 im Shoot Out gegeneinander antreten.Beide Topmodels kommen aus Team Michael und haben schon langjährige Modelerfahrung. Doch für Anh war Schluss - sie war im Shoot Out schlechter und ist rausgeflogen! Romina steht dafür im Halbfinale und darf sich beim COSMOPOLITAN-Cover-Shooting beweisen.

5. Mai 2017

GNTM 2017: Anh und Romina sind im Shoot Out!

Das Shoot Out bei "Germany's next Topmodel" wird für Anh und Romina besonders hart, denn die beiden haben sich inzwischen angefreundet. Nun müssen sie in der kommenden Woche im Shooting gegeneinander antreten. Und die Schlechtere wird die Show danach sofort verlassen.

Beim Unterwasser-Shooting in Folge 13 konnten beide Kandidatinnen Heidi Klum nämlich nicht überzeugen. Bislang galten Ahn und Romina immer als einer der besten, doch die anderen Mädels haben sie eingeholt. Der GNTM-Jury fehlt die Entwicklung: "Das war n bisschen langweilig", beurteilt Michael Michalsky die Performance seiner Top-Läuferin Anh beim Entscheidungswalk. "Da hatte ich mehr erwartet." Und auch Heidi macht deutlich: "Ich hatte vorher doch extra gesagt, dass ihr übertreiben sollt!"