Alles schon gespoilert! Die Gewinnerin von GNTM ist schon fast sicher. Oh, oh! Herr Michalsky! Das gibt sicher Mecker von Boss Heidi Klum. Eigentlich sollte ausgerechnet er als GNTM-Juror sich mit solchen Aussagen zurückhalten. Doch Modeschöpfer Michael Michalsky posaunt jetzt schon seine Favoritinnen heraus. Das ist natürlich nicht nur für die anderen Mädels in seinem Team fies, sondern auch die Zuschauer werden hart gespoilert.

Michael Michalsky: Seine GNTM-Gewinnerin ist...

Gegenüber fernsehfuchs.de verrät Michael Michalsky offen, welche Mädchen er im Rennen um die Gunst von Heidi Klum vorne sieht. "Da gehört natürlich ganz klar die Giuliana dazu, die sich sensationell entwickelt hat. Da gehört für mich auch 'ne Brenda zu, die ich persönlich sehr, sehr cool finde. Da gehört für mich 'ne Deborah dazu, das ist 'ne ganz, ganz große Überraschung. 'Ne Leticia find ich ganz ganz toll, aber die anderen mag ich eigentlich genauso.” Na klar, "die anderen" mag er genauso. Das Kind ist bei der Aussage zuvor doch schon in den Brunnen gefallen.

Giuliana Farfalla wird frühzeitig von Michalsky zur Favoritin gemacht Facebook / Giuliana Farfalla

Und was sagt Heidi Klum zum GNTM-Orakel?

Wir erinnern uns: Bei GNTM entscheidet nicht der Zuschauer, sondern allein die aus Heidi Klum, Thomas Hayo und Michael Michalsky bestehende Jury. Und wenn Michael Michalsky schon so klar sagt, wen er vorne sieht, dann stehen die Chancen natürlich extrem gut, dass sie es weit bringen.

Immerhin hat Mitjuror Thomas Hayo da noch ein Wörtchen mitzureden. Er hat schließlich auch noch seine Models im Rennen und will die natürlich auch vorne sehen. Und wer weiß, welche Pläne Heidi Klum noch hat. Auch wenn sie am Set nicht besonders viel präsent ist, hat sie am Ende doch das letzte Wort. Das behält sie aber bis zum entscheidenden Moment für sich...