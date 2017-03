GNTM 2017: Kandidatin Carina fühlt sich verarscht!

Topmodel-Kandidatin Carina polarisiert mit ihrer selbstverliebten Art bei "Germany’s next Topmodel". Sie drängt sich gerne in den Vordergrund und gibt immer 120 Prozent . Was bei der Jury gut ankommt, geht ihren GNTM-Kolleginnen ordentlich auf die Nerven. Die 19-Jährige Topmodel-Anwärterin nimmt nämlich kein Blatt vor den Mund und betont gerne, dass sie in Paris wohnt und den Luxus liebt!!!

Ihre Konkurrentinnen wollen davon nichts wissen und reden hinter ihrem Rücken über Carina.

GNTM 2017: Alle Infos zu den Kandidatinnen

GNTM 2017: Kandidatin Carina spricht Klartext

Jetzt hat sich die GNTM-Kandidatin auf ihrem Instagram-Account zu Wort gemeldet und Klartext über die Produktion und den Ärger mit den Mädchen gesprochen. Zu einem Foto schrieb sie: "Wooow, ich werde im Auto vom Kamerateam gefragt, wo ich lebe, was ich so über Paris erzählen kann und wo man essen könnte, weil alle Hunger hatten, und dann sagt man, ich hätte nur die ganze Zeit geredet. Ich bin gerade baff!!!!"

Carina ist verwundert darüber, wie ihr Interview zusammengeschnitten wurde: "Kann nur lachen! Und ich wurde mehrfach um 2 Uhr nachts gebeten jemanden zu organisieren, der uns um 7.00 Uhr Morgens zum Casting fährt!!! Und in Paris fährt man normalerweise nicht mit großen Autos!"

Carina möchte mit ihrem Statement offensichtlich klarstellen, dass ihr so viele Fragen vom Team gestellt wurden und sie darauf lediglich geantwortet hätte. Das die Produktion von "Germany’s next Topmodel" die Interviews so zusammenschneidet, wie es am unterhaltsamsten ist, ist nichts Neues!

GNTM 2017: Hat Carina das Zeug zum Topmodel?

Im Interview mit unseren Kollegen von COSMOPOLITAN verrät Carina, welche Eigenschaften sie mitbringt, die ein Topmodel braucht. "Die Eigenschaft, dass ich bin, wie ich bin, ohne mich zu verstellen! Die Shootings und Walks mache ich so, wie ich es fühle und hoffe, dass es natürlich und leicht wirkt. Wenn ich mir Topmodels angucke, merke ich nie eine Affektiertheit und das fasziniert mich auch immer. Ich arbeite professionell und bis jetzt sind die Fotografen und Kunden mit mir zufrieden gewesen. Ich versuche aus jedem Shoot, Walk und Casting etwas dazuzulernen."

Alle News, Sendetermine und Kandidatinnen von "Germany's next Topmodel"

Nach GNTM 2017: Kandidatin Carina hat einen Plan B!

Falls es mit der Modelkarriere nicht klappen sollte, hat Carina aber auch einen Plan B: "Ich hoffe sehr, dass ich mir erst mal eine Zukunft als Model ermöglichen kann, aber ich werde sowieso mein Studium zu Ende machen und würde der Fashion Branche gerne treu bleiben - vielleicht von einer anderen Seite."

Wir sind gespannt wie weit Carina kommen wird und drücken ihr die Daumen.

Jetzt kostenlos BRAVO Live-News bei Whats App und im FB-Messenger: