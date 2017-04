GNTM 2017: Heiße Küsse zwischen Serlina und Maja?

GNTM 2017 wird immer heißer! Die Kandidatinnen Serlina und Maja müssen sich heute, wie die restlichen Top-12-Kandidatinnen, der sexy Dessous-Challenge stellen. Damit die Aufnahmen mit den männlichen Models so hot wie möglich rüberkommen, haben die zwei GNTM-Girls auf ganz besondere Art und Weise geübt. Sind Küsse zwischen den Serlina und Maja gefallen?

GNTM 2017: Serlina und Maja sind gut vorbereitet

GNTM 2017 verlangt den Kandidatinnen einiges ab. Auf einem fahrenden Bett und in knapper Unterwäsche müssen die Mädels heute mit männlichen Models so sexy wie möglich rüberkommen. Besonders gut scheinen sich Serlina und Maja vorbereitet zu haben, die beim Training richtig zu Sache gingen. Bei Instagram zeigte Maja zwei Schnappschüsse, der sehr intensiven Trainingsmethoden.

Küsse mit den männlichen Models scheinen für die Challenge bei GNTM 2017 nicht ausgeschlossen, deswegen sollte das Training so realistisch wie möglich sein. Das dachte sich vor allem Serlina, die zunächst Celine und Maja bat, sich - für Trainingszwecke - zu küssen. Die beiden Kandidatinnen kamen sich auch sehr nah, deuteten einen Kuss am Ende jedoch nur an. Gleiches Spiel war es dann auch zwischen Serlina und Maja.

Die Bilder der zwei GNTM Kandidatinnen zeigen auf jeden Fall, dass sie für das Shooting heute gut vorbereitet sind. "Serlina und ich üben schon für das Malemodel-Shooting nächste Woche, damit wir bestens vorbereitet sind #typischteamthomas. Also wenn ich mit Selena shoote, läuft es auf jeden Fall reibungslos", scherzt Maja in ihrem Instagram-Post. Bei so viel Trainingseifer, kann für die zwei Freundinnen bei GNTM 2017 ja eigentlich nichts mehr schiefgehen, oder?

