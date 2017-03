GNTM 2017: Dramatischer Todesfall bei Kandidatin Carina

GNTM 2017 steht - neben der Suche nach dem nächsten Topmodel - vor allem für jede Menge Drama. Sei es das Umstyling oder interne Zickerein: Bei den Kandidatinnen fließen fast jede Folge die Tränen.

Carina Zavline ist die Teilnehmerin, die bei GNTM 2017 schon Heulkrämpfe wegen blonden Strähnen und drei Zentimeter kürzeren Haaren bekam. Der Titel "Drama-Queen" war ihr damit sicher. Dabei hätte niemand in der Jury oder vor den TV-Geräten gedacht, welch großen Schicksalsschlag Carina schon erleben musste: Ihr Freund starb bereits mit nur 20 Jahren unter umgeklärten Umständen!

GNTM 2017: Carina vermisst ihren Freund

Wie die "OK!" berichtet, verlor Carina ihren Freund Daniel S. 2015. Bis heute konnte noch nicht aufgeklärt werden, ob es sich bei dem Todesfall des begabten Tänzers und Junioren-Weltmeister um Mord handelte. Eine schreckliche Erfahrung für die Kandidatin von GNTM 2017.

Ihr Freund Daniel S. war es auch, der Carina zum Tanzen bewegte. "Die beiden gab es nur im Doppelpack. Sein Tod war auch das Ende ihrer Laufbahn", erzählt ein befreundeter Tänzer der "OK!". Auf ihrem privaten Instagram Account gedenkt Carina ihrem verstorbenem Freund zu seinem Geburtstag und macht ihm dort eine rührende Liebeserklärung:

"R.I.P. D.S. 😔... Danj, du bist der einzige, der ein Zeichen hinter dem Namen in meinen Kontakten hat ... Und kein Herz, kein Kuss ... Das warst du für mich nicht ... Du warst mein Diamant ... und ich weiß, du glänzt immer noch weiter... wie ein Stern im Himmel ... Du warst mehr für mich als ein Freund oder Partner .... Mein Bruder, mein bester Freund, mein Geliebter... Und heute, an deinem Geburtstag, schaue ich in den Himmel und sehe einen grellen funkelnden Stern, und ich habe keinen Zweifel daran, dass du es bist. Ich weiß, du wolltest in diesem Lebensjahr zum 1. Mal nach Amerika, deinen 21. so richtig feiern ;-) ... Du wolltest noch so vieles ... Und ich weiß, wo immer du auch bist, wirst du alles machen, was du dir vornimmst, alle zum Tanzen und Lachen bringen und Glänzen. Happy Birthday, wo immer du auch bist, Saj. Ljubim i skuchaem. Du fehlst uns. 💎", heißt es in einem Post der GNTM 2017 Kandidaten.

