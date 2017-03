GNTM 2017: Das sind die Top 5 Kandidatinnen auf Instagram

Bei „Germany’s next Topmodel“ 2017 geht es inzwischen richtig zur Sache. Die Models kämpfen Woche für Woche bei den Shootings und den Walks um ein Foto von Heidi Klum. Team Thomas und Team Michael werden immer dünner, denn nur EINE kann „Germany’s next Topmodel“ 2017 werden.

Auch im Netz werden die GNTM-Kandidatinnen immer bekannter und beliebter. Auf Instagram gibt es schon eine absolute Gewinnerin: Topmodelkanditatin Greta. Sie hat mit Abstand die meisten Follower im Netz!

Wir zeigen Euch die GNTM Top 5 Kandidatinnen auf Instagram:

Platz 1: GNTM Greta

Ein Beitrag geteilt von GRETA (@greta.topmodel.2017) am 23. Feb 2017 um 7:59 Uhr

GNTM-Greta hat die Nase vorn: Sie ist im Netz die totale Topmodel-Favoritin. Auf ihrem offiziellen Instagram-Account hat sie nach so kurzer Zeit schon 119.000 Abonnenten (Stand: März 2017). Das ist wirklich der Wahnsinn! Aber warum ist Greta so beliebt? Sie ist super locker drauf, überhaupt nicht zickig, hat einen coolen Freund und ihr Look ist einzigartig.

Von Model-Mama Heidi Klum gab es übrigens schon herbe Kritik: Greta soll weniger rauchen und mehr essen, damit ihr Gesicht und ihr Body frischer aussieht.

Platz 2: GNTM Celine

Ein Beitrag geteilt von CÉLINE 🎀 (@2017.topmodel.celine) am 22. Feb 2017 um 4:37 Uhr

GNTM-Kandidatin Celine ist einfach ein bildhübsches Mädchen. Mit ihren Sommersprossen und einem tollen Lachen verbreitet sie positive Vibes. Die Jury liebt Celine und sie konnte auch schon einen Job ergattern. Celine gewann das Cover-Shooting mit dem Magazin Shape. Bei Instagram hat sie stolze 99.200 Abonnenten (Stand: März 2017).

Platz 3: GNTM Carina

Ein Beitrag geteilt von Carina (@2017.topmodel.carina) am 11. Mär 2017 um 4:37 Uhr

GNTM-Carina aus Team Michael ist seeehr von sich überzeugt und das obwohl sie gar nicht die allerbesten Model-Maße hat. Carina ist im Vergleich zu anderen Kandidatinnen schon kleiner und kurviger. Die Brünette gibt aber immer 120 Prozent und kann die Jury mit ihrem Ehrgeiz beeindrucken. Auch bei den Fans kommt sie gut an - sie hat schon 72.600 Abonennten auf Instagram (Stand: März 2017).

Platz 4: GNTM Neele

Ein Beitrag geteilt von Neele (@neele.topmodel.2017) am 3. Mär 2017 um 10:41 Uhr

GNTM-Neele ist die kleine Zicke aus Team Thomas. Immer wieder gibt es unter den Kandidatinnen Ärger mit ihr. Bei der letzten Entscheidung wurde Neele auch von ihrem Mentor Thomas Hayo ermahnt, dass sie sich die Kritik der Jury mehr zu Herzen nehmen sollte. Im Netz kommt Neele super an - sie hat schon 61.700 Abonnenten auf Instagram (Stand: März 2017).

Platz 5: GNTM Giuliana

Ein Beitrag geteilt von Giuliana Farfalla 🌸 (@giuliana.topmodel.2017) am 24. Feb 2017 um 8:09 Uhr

GNTM Giuliana ist der kleine Tollpatsch aus Team Michael. Die sympathische Brünette ist immer etwas verpeilt. Giuliana hat die perfekten Model-Maße und kommt bei der Jury gut an. Allerdings muss sie sich manchmal noch etwas mehr ins Zeug legen. Auch die Fans lieben sie - 60.900 Abonnenten hat sie schon auf Instagram (Stand: März 2017).

