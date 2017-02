GNTM 2017: Das sind die Kandidatinnen im „Team Michael“

Auch bei GNTM 2017 werden die Topmodel-Kandidatinnen wieder in zwei Teams eingeteilt – in „Team Thomas“ und „Team Michael“. Aber welche Kandidatin ist in welchem Team? Sobald die Team-Besetzung feststeht, findest Du alle Details dazu hier!

Die erste Kandidatin für „Team Michael“ steht auch schon fest: Transgender-Model Giuliana Farfalla.

Hier gibts alle Infos zu „Team Thomas“.

„Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum"– läuft ab dem 9. Februar 2017 immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben.

Alle Infos zu den Topmodel-Kandidatinnen 2017

Alle Infos & Termine & die Jury zur 12. Staffel von GNTM

Jetzt kostenlos BRAVO Live-News bei Whats App und im FB-Messenger: