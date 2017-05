GNTM 2017 Anh und Romina: Wer fliegt raus?

In der Vorschau für die kommende GNTM-Folge sieht man, dass es sehr emotional wird. "Ich bin noch nicht bereit, zu gehen, und das werde ich heute beweisen“, erklärt Romina vor dem Shoot Out. "Mein Ziel war es von Anfang an, ins Finale zu kommen – und es ist immer noch“, so Anh. Aber welche Topmodel-Anwärterin wird die Koffer packen und die Show verlassen?

GNTM Kandidatin Anh

Anh ist das Model mit der längsten Erfahrung bei "Germany's next Topmodel". Seitdem sie ein kleines Kind ist, modelt sie. Mit ihren 25 Jahren ist sie aber auch die älteste Kandidatin. Mit ihrem Ehrgeiz hat sie sich Woche für Woche durchgekämpft und konnte vor allem auf dem Laufsteg überzeugen. Reicht ihre Leistung beim Shoot Out um weiterzukommen?

GNTM Kandidatin Romina

Romina hat auch schon vor GNTM Model-Erfahrung sammeln können. Sie ist die größte Kandidatin bei "Germany's next Topmodel" und hat den besten Body fürs Business. Die brünette Beauty konnte bislang bei Shootings immer überzeugen - wird sie Anh aus dem Shoot Out kicken?

