GNTM 2017 hat seine Oberzicke anscheinend gefunden: Kandidatin Sabine Fischer ist bei fast jedem Streit oder Zickenkrieg mittendrin. Kein Wunder also, dass die übrigen Teinehmerinnen bei Germany's Next Topmodel nicht sonderlich gut auf Sabine zu sprechen sind. Ist sie selber Schuld an der schlechten Stimmung oder sind die anderen Kandidatinnen einfach nur neidisch?

GNTM 2017: Sabine gehört zu den Favoritinnen

GNTM 2017 nähert sich immer mehr dem großen Finale. Neben Brenda gehört Sabine zu den großen Favoritinnen auf den Sieg. Und das absolut zurecht: Ihr Lächeln bezaubert nicht nur die Jury um Heidi Klum, Thomas Hayo und Michael Michalsky. Auch die Kunden feiern Sabine. Sie konnte schon drei große Jobs an Land ziehen. Das sind immerhin drei Jobs mehr als bei vielen andere Kandidatinnen, wie z.B. Leticia. Bei all der Lästerei ist deswegen natürlich auch ein bisschen Neid dabei. Immerhin möchte jede am Ende bei GNTM 2017 gewinnen - das gilt aber sowohl für Sabine als auch den Rest.

GNTM 2017: Sabine macht es sich selbst nicht leicht

Ganz unschuldig ist Sabine Fischer an ihrem schweren Stand bei GNTM 2017 aber trotzdem nicht. Ihre schlechte Laune und das Rumgemotze bei j-e-d-e-r Challenge sind schon für den Zuschauer teilweise ziemlich anstrengend. Wie geht es dann wohl erst den restlichen Kandidatinnen bei GNTM 2017? Besonders oft geriet die 23-Jährige bei der Topmodel-Show mit Neele, Greta und Carina aneinander. Die drei (mittlerweile ausgeschiedenen) Girls waren auch keine Kinder von Traurigkeit, aber es ist schon merkwürdig, dass es am Ende immer Sabine war, mit der niemand richtig klarkam.

Trotzdem hat sie bei GNTM 2017 bislang das letzte Lachen, sie ist nämlich noch im Rennen. Eine BFF wird Sabine Fischer in der aktuellen Staffel wohl nicht mehr finden - das wird ihr aber wohl auch herzlich egal sein, wenn sie sich im Finale den Titel schnappt und Germany's Next Topmodel wird.

