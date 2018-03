GNTM: 10 Fakten, die du noch nicht über die Jury wusstest!

Du denkst, du weißt schon alles über die "Germany Next Topmodel"-Juroren? Hier kommen 10 Facts über Heidi Klum, Michael Michalsky und Thomas Hayo, die du garantiert noch nicht kennst!

1. Alles begann bei RTL

Heidi Klum (44) startete ihre Model-Karriere bei RTL. In der TV-Show „Model 92“, die übrigens von Thomas Gottschalk moderiert wurde, setzte sie sich gegen 25.000 Konkurrentinnen durch und gewann einen mit 300.000 US-Dollar dotierten Vertrag als Fotomodell in den USA.

2.Ursprünglich Karriere als Modedesignerin geplant

Heidi wollte in Düsseldorf eigentlich eine Ausbildung zur Modedesignerin machen. Die legte sie aber auf Eis, nachdem sie die Möglichkeit hatte, die Fashion-Welt in New York als Model zu erobern. Den Traum als Designerin hat Heidi aber nicht begraben müssen! Sie hat nämlich ein eigenes Unterwäsche- und Bademodenlabel, das „Heidi Klum Intimates“ heißt.

3. Heidi Klums Chart-Erfolg

Im Winter 2006 nahm sie für den Douglas-Weihnachtsspot den Song „Wonderland" auf und schaffte es damit auf Platz 13 der deutschen Charts. Den Erlös hat sie einem Kinderdorf in der Nähe ihrer Heimat Bergisch Gladbach gespendet.

4. Deutsche Wurzeln nicht verloren

Bei der US-TV-Show „Project Runway“, bei der sie in der Jury sitzt, hat sie sich ein ganz besonderes Ritual für den Abschied ausgedacht. Und zwar verabschiedet sie sich mit dem in Deutschland üblichen „Auf Wiedersehen“. Wie cool! Laut der „Süddeutschen Zeitung“ wird der Ausdruck, in abgeschwächter Form, nämlich als „to be auf d“ in den USA verwendet, wenn jemand rausgeschmissen oder abserviert wird. Haha!

5. Männerfreundschaft mit echtem Hollywood-Star

Zu Thomas Hayos (49) best Buddies zählt niemand geringeres als Schauspieler Gerard Butler („300“, „Geostorm). Die beiden gehen nicht nur gern in New York miteinander kicken, sondern waren letzten Sommer auch gemeinsam im Urlaub auf Ibiza.

6. Angeblicher Flirt mit Heidi

Thomas Hayo und Heidi Klum haben während des Drehs zu GNTM 2012 angeblich ganz schön geflirtet. Fakt ist: Die beiden sind schon ewig befreundet und darum super vertraut miteinander. Die Gerüchte haben allerdings erst aufgehört, als Heidi sich erstmals mit Vito Schnabel (31) in der Öffentlichkeit gezeigt hat.

7. Schuh-Designer

Am 12.3.2018 hat Thomas Hayo seine erste Schuh-Kollektion vorgestellt. Für das Hamburger Label „Crickit“ hat er zehn Damen und sechs Herrenschuhe designt. „Es ist ein Traum, eigene Schuhe kreieren zu dürfen,“ erklärt der GNTM-Juror auf der Schuhmesse „Gallery Shoes“ in Düsseldorf.

8. Sozial engagiert

Während seines Modestudiums in London arbeitete Michael Michalsky (45) im Lighthouse-Hospiz und kümmerte sich dort um AIDS-Kranke. Wow, Hut ab!

9. Chefdesigner bei Adidas

Michael Michalsky arbeitete von 1995 bis 2006 als Chefdesigner von Adidas. Er begann mit einem Sieben-Personen-Team und scharte als „Global Creative Director“ am Ende 185 Designer an den drei Standorten Tokio (für Asien), Portland in Oregon (für Amerika) und im deutschen Herzogenaurach (für den Rest der Welt) um sich – eines der größten Design-Teams der Welt.

10. Oscar-Experte

Seit 2016 führt Michael Michalsky als Mode-Experte bei der Oscar-Verleihung für den deutschen Sender Pro7 durch die Show.