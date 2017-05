GLOW Convention 2017: Die Highlights aus Düsseldorf!

Die erste GLOW Convention 2017 fand in diesem Jahr am 13. Mai in Düsseldorf statt. BRAVO war bei diesem aufregenden Beauty-Tag natürlich am Start und hat nicht nur die neusten Produkte und die heißesten Tipps und Tricks abgecheckt, sondern auch mit Beauty-Queens wie Shirin David, Nihan, Julia Beautx und Paola Maria gequatscht.

Shirin David: Keine Lust mehr auf YouTube? Außerdem gab es unzählige coole Stände, an denen es eine Menge zu entdecken gab. Ob an unserem eigenen BRAVO-Stand, an dem Du Dein BRAVO GIRL!, JOY oder INTOUCH Style Cover fotografieren lassen konntest oder bei L'oreal, wo ab morgens um neun Uhr fleißig geglättet und gestylt wurde. Auch die YouTuberinnen Shirin David und Dagi Bee waren mit ihren eigenen Ständen auf der GLOW. Mega Fun gab es beim Chupa Chups-Stand, an dem es neben leckeren Lutschern, auch einen coolen Bulli gab, an dem Du ebenfalls ziemlich lässige Fotos machen konntest. Dann hattest Du auch die Möglichkeit, Taschen selbst zu bedrucken und eine BRAVO gab es natürlich auch noch oben drauf ;) Bildunterschrift eingeben BRAVO GLOW Convention 2017: Die Highlights in der Snapchat Story! Du hast die GLOW Convention 2017 in Düsseldorf verpasst? In unser Snapchat Story kannst Du jetzt noch einmal alle Highlights erleben und sehen, wie es vor Ort war. Viel Spaß dabei! Beauty

