GLOW by dm - The Beauty Covention: Die Highlights aus Berlin!

Berlin, You Glowed! Diesem Urteil, das direkt von den Veranstaltern der GLOW by dm - The Beauty Convention kommt, können wir uns nur anschließen. BRAVO war an dem aufregenden Beauty-Wochenende dabei und hat nicht nur neue Trends und coole Stars gespottet. . .

Die GLOW by dm - The Beauty Convention überraschte im November in Berlin gleich mehrfach. Nicht nur, dass die Messe um einen Tag verlängert wurde und einem Samstag UND Sonntag stattfand - es gab auch die doppelte Power an Beauty, Stars, Experten und coolen Marken, wie Maybelline, essie, bh, essence, CATRICE, eos und vielen mehr.

In der winterlich gestalteten Halle erwarteten euch viele Überraschungen und bei Meet & Greets konntet ihr euren persönlichen Lieblingen ganz nah sein. Auch wir haben uns für Euch unter anderem mit Marcus & Martinus, Xlaeta oder Lisa-Marie Schiffner zum Beauty-Talk getroffen.

Ein weiteres großes Highlight war definitiv die #famousglowgirl-Aktion presented by famous face & BRAVO G!RL. Vor der GLOW by dm - The Beauty Conventionhatten wir dazu aufgerufen, euch für ein Umstyling zu bewerben. Am Ende konnten wir uns zusammen mit drei glücklichen Gewinnerinnen über ein strahlendes Ergebnis freuen. Einen ausführlichen Bericht zum Umstyling findet ihr in der am 29. November erscheinenden BRAVO G!IRL!

Foto: GLOW by dm / Stephan König

GLOW by dm - The Beauty Convention: Der Vorverkauf für Dortmund startet!

Und jetzt fragt ihr euch zurecht: Kann es nach Berlin noch besser werden? Wir sagen nur: Challenge accepted! Am 10. und 11. März 2018 (jaaa, auch diesmal findet die Convention an zwei Tagen statt!) geht es in Dortmund weiter und schon jetzt könnt ihr euch eines der begehrten "PINK"-, "OH MY GOODIENESS"-, "GOLD"-, "PLATIN"-, "NEVER TOO LATE BABE"- oder "WEEKEND DOUBLE FEATURE"- Tickets sichern!

Wo? Ab sofort genau hier!

Klickt hier & sichert Euch Tickets für die Glow by dm in Dortmund!

Weitere Infos zur GLOW by dm folgen in den nächsten Wochen - natürlich werden wir Dich auf dem Laufenden halten.