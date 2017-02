GLOW - The Beauty Convention: Triff die GLOWreichen 7 in Düsseldorf!

OMG Leute, bald ist es wieder so weit! Am 13. Mai findet ab 9:30 Uhr die fünfte GLOW in Düsseldorf statt. Hast Du schon Tickets? Nein?! Der Ticketverkauf ist heute (28. Februar) gestartet. Ab jetzt kannst Du hier Deine Eintritts-Karte bekommen. Und wie immer findest Du auf der Convention alles, was Dein Beauty-Herz begehrt.

Neben nationalen und internationalen Stars kannst Du Deinen Idolen im Startruck so richtig nahkommen. Natürlich kannst Du Dich auch wieder schminken lassen und die neusten und coolsten Beauty-Produkte sofort testen. Außerdem erwarten Dich Musik-Acts und spannende Talks zu Beauty-Themen und mehr. Klingt doch nach einem rundum perfekten Tag oder? #love

Wer sind die GLOWreichen 7?

Und wer sich auch so richtig auf Dich freut, sind die GLOWreichen 7. Falls Du noch nicht weißt, von wem wir hier sprechen, solltest Du jetzt ganz aufmerksam weiterlesen. Denn die sieben Mädels werden auch auf der GLOW in Düsseldorf dabei sein und ihre Beauty-Tipps und Tricks mit Dir teilen.

Zu den GLOWreichen 7 gehören:

xapiaxa alias Pia : Auf ihrem Channel beschäftigt sie sich mit Themen rund um Mode, Beauty oder ihrer Leidenschaft, dem Singen! Pias Lieblings-Influencerin ist übrigens Sarah Foxx, und wenn sie sich zwischen Pizza und Burger entscheiden müsste, würde sie Pizza wählen. Außerdem liebt sie "Gossip Girl". -> xapiaxa bei YouTube und Instagram

me_selina alias Selina : Selina ist noch ganz neu bei YouTube. In ihrem allerersten Video verrät sie uns, wie ihre persönlichen Macken aussehen. In Zukunft werden wir von ihr aber mit Sicherheit noch viele spannende Beauty & Fashion Videos zu sehen bekommen! Im Interview hat sie verraten, dass Luana Silva ihre absolute Lieblings-Influencerin ist und das ihre Lieblings-Serie auf Netflix "Prison Break" ist. -> me_selina bei YouTube und Instagram

Sarrraisabel alias Sara Isabel: Egal, ob Beauty-Hauls, eine Anleitung für einen Liquid Lipstick oder Duschgel zum Selbermachen- bei SarrraIsabel findest Du alles, was Dein Beauty-Herz begehrt! Ihre Lieblings-Influencerin ist die erfolgreiche Novalanalove und ihr allererster Post war ein Make-up Tutorial. Wenn Sara Isabel an die GLOW denkt, freut sie sich vor allem auf: "Ich freue mich am meisten meine Zuschauer persönlich kennenlernen zu dürfen und mich an den vielen Make-up Ständen auszutoben!" -> YouTube und Instagram

byeevelina_ alias Evelina: Bei Instagram ist Evelina mit ihren knapp 100.000 Followern unfassbar erfolgreich. Mit ihren Tipps in Bezug auf Fitness und Ernährung wird sie jetzt ganz sicher auch bei YouTube so richtig durchstarten! Wenn sich Evelina zwischen Pizza und Burger entscheiden müsste, würde sie definitiv Burger wählen. Ihr allererster Post bei Instagram war übrigens ein Foto aus dem Urlaub am Strand. Wenn es um Netflix geht, liebt sie "Vampire Diaries" über alles. -> byeevelina_ bei YouTube und Instagram

Prettyfacexo alias Madeleine: Auf ihrem Kanal drehen sich alle Hauls, Tutorials und Reviews rund um die Themen Beauty & Fahion. An sie kannst Du Dich auf der GLOW auf jeden Fall vertrauensvoll wenden ;) Madeleine gehört übrigens ganz klar zum Team Pizza und serien-technisch steht sie total auf O.C. California. Bei der GLOW freut sie sich am meisten auf: "Ich freue mich darauf endlich mal die Gesichter hinter den 'Zahlen' zu sehen und kennen zu lernen. Und vor allem freue ich mich darauf andere Youtuber/Blogger zu treffen und mich mit ihnen über verschiedene Dinge austauschen zu können." -> Prettyfacexo bei YouTube und Instagram

OlesjasWelt alias Olesja: Auf ihrem Channel dreht sich alles um Beauty. Bei ihr bist Du goldrichtig, wenn Du wöchentlich neue Frisuren-Tutorials, Make-up und Fashion-Tipps brauchst. Carly Bibel, Kathleen Lights und auch Patricia Bright gehören zu ihren Lieblings-Influencerinnen. Bei Netflix liebt sie "New Girl". Und wenn Olesja an die GLOW denkt, freut sie sich am meisten auf: "All die Leute, die ich endlich treffen kann!" Und hier gehts direkt zu ihren Kanälen -> YouTube und Instagram

Cali Kessy alias Kessy: Wenn Du Lust hast auf Beauty, Hairstyles und eine ordentliche Portion DIY, dann bist Du bei Kessy genau richtig. Und in ihrem Travel Vlog nahm sie ihre Fans sogar mit nach Rotterdam - diese Vlogs sollte sie auf jeden Fall öfter machen ;) Ihre Lieblings-YouTuberin ist übrigens Aspyn Ovard und ihre Lieblings-Serie ist "Suits". Im Interview hat sie außerdem noch verraten, worauf sie sich bei der GLOW am meisten freut: "Nach meinem ersten Fan-Treffen alle Mädels endlich mal in großer Runde zu treffen und am liebsten jeder eine dicke Umarmung zu geben! Und auch mal ganz viele andere zu treffen, die alle dassselbe lieben wie ich: Make Up und Youtube!" -> Cali Kessy bei YouTube und Instagram

Wie alt muss ich für die GLOW sein?

Alle Altersgruppen dürfen bei diesem Beauty-Event dabei sein! Am besten schnappst Du Dir Deine ganzen besten Freundinnen und ihr macht Euch einen super Mädelstag! Wichtig: Kinder unter 14 Jahren erhalten nur in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person Zutritt zur GLOW.

Hier findest Du alle weiteren Infos zur GLOW 2017 und Tickets für das Beauty-Events.

