Die GLOW - The Beauty Convention überrascht uns in diesem Jahr gleich mehrfach. Nach einem wundervollen Auftakt in Düsseldorf (bei dem wir natürlich dabei waren), gibt es im November in Berlin gleich die doppelte Beauty Power. Die GLOW findet am 04. UND 05. November statt!

Wie cool ist das denn? Im November wir die Convention um einen Tag verlängert. Das bedeutet: Dich erwartet ein ganzes Wochenende voller Beauty, Stars, Experten und cooler Marken! Neben doppelt so vielen Stars und Meet and Greets, als sonst (Paola Maria, Diana zur Löwen, Stefanie Giesinger uvm. können es kaum noch erwarten), haben Brands wie Maybelline, essie, bh, essence, CATRICE, eos uvm. ebenfalls sofort zugesagt. Und wie Düsseldorf und auch die vergangenen fünf Conventions gezeigt haben, erwartet Dich auch diesmal wieder eine aufregende Bühnenshow, auf die wir uns schon jetzt so richtig freuen!

Eine weitere Neuerung: dm ist der neue Hauptpartner der GLOW.

Aaaaaw, ihr habt soooo viele tolle Bilder von der @glowcon am Samstag gepostet! 💕 Danke dafür! ☺️ Wir haben hier die schönsten Bilder gesammelt: www.glowcon.de/best-of-glow-duesseldorf/ Ist deins mit dabei? 😍 #glowcon Ein Beitrag geteilt von GLOW by dm (@glowcon) am 17. Mai 2017 um 4:22 Uhr

GLOW - The Beauty Convention: Tickets!

Die GLOW by dm verspricht so richtig spannend zu werden. Da bleibt jetzt nur noch die Frage, ab wann und wo Du die Möglichkeit hast, Dir ein Ticket zu besorgen. Der Vorverkauf für die GLOW by dm startet am 04. Juli 2017 unter: www.glowcon.de/tickets! Klick einfach auf den Link und besorge Dir Deine doppelte Beauty Power ;)

Weitere Infos zur GLOW folgen in den nächsten Wochen - natürlich werden wir Dich auf dem Laufenden halten.