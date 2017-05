"Global Gladiators": Alle Kandidaten und Infos zur Show!

Bei der neuen ProSieben Show "Global Gladiators" geht es für acht Promis Quer durch die Wüste von Namibia. Ab dem 1. Juni 2017 kämpfen sich Pietro Lombardi, Oliver Pocher, Lilly Becker, Larissa Marolt, Ulf Kirsten, Raúl Richter, Mario Galla und Nadine Angerer für ein Abenteuer durch Afrika.

Hier erfährst Du alles, was Du über die Show Global Gladiators wissen musst!

Was ist "Global Gladiators"?

Mit der neuen Action-Show "Global Gladiators" will ProSieben Jagd auf das RTL-Dschungelcamp machen. Acht Promis kämpfen sich in zwei Teams quer durch die Wüste Namibia's. Auf dem Weg zu ihrem Ziel, müssen die Stars viele Challenges meistern. Für ihre 4000 Kilometer lange Reise steht den Promis ein umgebauter Fracht-Container zur Verfügung. Aber in diesem Container bewegen sich Pietro, Larissa & Co. nicht nur fort, dort wohnen, essen und schlafen sie auch. Die Promis leben also auf der gesamten Reise auf engstem Raum (24 Quadratmetern!!!) zusammen. Da wird es natürlich auch jede Menge Zoff geben. Juhuuu!!!! Begleitet werden sie von 26 fest installierte Kameras.

Wer gewinnt "Global Gladiators"?

Gekämpft wird in zwei Teams - Team Rot und Team Blau. Am Ende jeder Woche darf das Gewinnerteam einen Kämpfer aus dem schwächeren Team nominieren, der dann keine Chance mehr auf den Sieg hat. Zum Schluss wird ein Promi und damit der tapferste Kämpfer zum "Global Gladiator" gekürt.

Das sind die Kandidaten von "Global Gladiators":

Pietro Lombardi: Nach der Trennung von Sarah Lombardi will sich der DSDS-Star auf seine Karriere konzentrieren und den Leuten beweisen, wie viel Power er hat. "Diese Bilder gab es bislang im deutschen Fernsehen noch nicht zu sehen. Wir waren nicht an einem Ort, sondern jeden zweiten Tag woanders – und für uns gab es jeden Tag die ‚Magic Moments‘ und den Wow-Effekt“, schwärmt er von der Show.



Raúl Richter: Seit seinem Ausstieg bei GZSZ und der Co-Moderation bei DSDS im Jahr 2013, passierte bei dem Schauspieler nicht mehr viel. Nun will er sich ins TV zurückkämpfen.



Alle Infos zu "Global Gladiator" im Video: