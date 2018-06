8 Tipps, mit denen der Mädelsabend einfach unvergesslich wird!

Zeit für einen echten Mädelsabend! Es gibt kaum etwas Schöneres, als sich mit seinen BFF's auf die Couch zu legen, zu quatschen, zu lachen und ja, auch ein wenig zu lästern;) Damit der nächste Mäedelsabend etwas ganz Besonderes wird, kommen hier ein paar super coole Ideen! <3 <3 <3 #Mädelsabend

Das wird der beste Mädelsabend ever!!! © iStock

1. Ein Pizza-Rätsel

Was darf bei einem perfekten Abend mit den besten Freundinnen nicht fehlen? Pizza natürlich! Doch einfach welche bestellen ist langweilig und außerdem teuer. Also lieber selbst machen! Zumindest selber belegen. Schmeckt auch viel besser :) Daraus lässt sich ein richtig schönes Spiel machen: Zuerst nimmt sich eine von euch den Pizzateig. Dann werden Salami, Tomaten, Oliven, Mais oder Pilze in Form eines lustigen Bildes auf die Pizza gelegt. Wer zuerst errät, was für ein Bild das werden soll, darf diese Pizza essen. Dann ist die Nächste dran...

So schmeckt die Pizza gleich noch viel besser :) © iStock

2. Ein cooles Motto

Was wäre ein cooler Mädelsabend ohne ein noch cooleres Motto? Nichts besonders, oder!?! Eben! Damit dieser Abend aber unvergesslich wird, solltet Ihr euch auf jeden Fall ein witziges Motto überlegen. Unser Lieblings-Motto? Auf jeden Fall Pyjama-Party! Bei seinen BFF's fühlt man sich doch wie zuhause. Warum sollte man also nicht direkt in chilligen Schlumpfklamotten dort auftauchen. So wirkt euer Treffen gleich viel vertrauter und gemütlicher! #Squadgoals

In bequemen Klamotten macht alles gleich doppelt so viel Spaß! © iStock

3. Eine spontane Modenschau

Dieses Problem kennen wir Mädels doch alle: Man hat so viele Anziehsachen in seinem Kleiderschrank hängen, die man gar nicht mehr anzieht - aber zum wegschmeissen sind sie auch zu schade. Dann nutzt den Mädelsabend einfach als "Tauschbörse für einsame Kleider". Jede bringt Anziehsachen mit, die bei ihr im Schrank vergammeln. Dann tauscht ihr untereinander. Damit die ganze Tauschaktion aber noch einen spaßigen Beigeschmack bekommt, verwandelt euer Zimmer in einen Catwalk. Jede präsentiert ihre mitgebrachten Teile zu einem Song ihrer Wahl! =)

So viel Spaß hat aussortieren noch nie gemacht! © iStock

4. Ein lustiges Umstyling

Wo wir gerade schon beim Styling sind: Ihr wolltet schon immer Mal eine total abgefahrenen Frisur ausprobieren, die ihr irgendwo auf Instagram gesehen habt? Dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür! Probiert mit euren BFF's ein paar Beauty-Sachen, für die ihr sonst keine Zeit habt. Neben Frisuren können das auch Gel-Nägel, falsche Wimpern oder z.B. farbige Eyeliner sein. Alles gemeinsam auszuprobieren bringt Fun.

Testet abgefahrene Beauty-Trends aus. © iStock

5. Ein geniales Selfie

Mit einem Erinnerungs-Selfie bleibt der Abend unvergessen und ihr könnt in eurer Insta-Story die anderen dran teilhaben lassen. Klar, Selfies macht ihr eh ständig, doch bei diesem geht es nicht darum gut auszusehen, sondern es sollte möglichst witzig und außergewöhnlich sein. Dabei könnt ihr so kreativ und verrückt sein, wie ihr wollt! Ihr könnt euch z.B. vorher mit Toilettenpapier einwickeln, wie eine Mumie, oder Klamotten wie für eine Bad-Taste-Party anziehen. Das Beste: Jedes Mal, wenn ihr das Selfie anschaut, bringt es euch wieder zum lachen und erinnert euch an den tollen BFF-Abend. Best friends forever!

Say Cheese! Das Selfie könnt Ihr Euch auch ausdrucken und aufhängen! © iStock

6. Ein süßer Rückblick

Wo wir schonmal bei Fotos sind: Schnappt euch eure alten Fotoalben und blättert sie gemeinsam durch. Vielleicht kennt ihr euch schon seit dem Kindergarten und habt viele gemeinsame Pics. Das weckt Erinnerungen, über die ihr sicher lachen müsst. Falls ihr euch erst ein paar Monate kennt, ist das auch eine tolle Sache. Denn so lernt ihr eure BFF noch besser kennen. Und ganz ehrlich: Wer liebt es nicht, sich alte Kinderfotos anzusehen und über die furchtbaren Klamotten von damals zu lachen! =)

Na, erinnert ihr euch noch an euren ersten Schultag? © iStock

7. Ein legendärer Film

Wisst ihr noch, was euer erster gemeinsamer Lieblingsfilm war? Dann schaut ihn nochmal gemeinsam an. Also DVD reinschieben oder Streamen und los geht's!

Manche Filme kann man sich immer wieder anschauen! © iStock

8. Ein Spiel zum Essen

Was gehört noch zu einem coolen Abend? Genau: Wahrheit oder Pflicht! Das beliebte Partyspiel ist unter Freundinnen einfach ein Dauerbrenner, den man immer wieder spielen kann! Ganz schön praktisch, wenn man das Spiel dann noch mit Essen verbinden kann, z.B. mit leckeren Waffeln! Denn bevor ihr das Waffeleisen zumacht, sollte jede von euch eine kleinen Zettel in den Teig legen. Diesen könnt ihr in eine Klarsichtfolie stecken. Auf diesem Zettel steht dann entweder Wahrheit, mit einer Frage, oder aber Pflicht, mit einer Aufgabe. Wenn die Waffeln fertig sind, nimmt sich jede ein Stück, mit einem Zettel drin. Erst wenn die Aufgabe erfüllt ist, dürft ihr das Stück essen!

Was versteckt sich wohl in eurer Waffel? © iStock

Darum ist die BFF besser als jeder Kerl:

