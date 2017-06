Trend-Sneaker: Diese Saison tragen wir den Nike Cortez!

Im letzten Jahr feierte der Nike Cortez Turnschuh sein Comeback - in diesem Jahr seinen 45. Geburtstag. Zu diesem Anlass hat sich Nike Topmodel Bella Hadid geschnappt, um eine neue Kampagne zu shooten. Der Sneaker ist einfach zeitlos schön, weswegen am Design auch nichts verändert werden muss.

Weißes Leder mit rotem Swoosh und blauen Details an den Sohlen - das ist der klassische Nike Cortez. Aber natürlich gibt es ihn inzwischen auch in vielen anderen Varianten. Wie Du den Sneaker stylen kannst, siehst Du weiter unten.

24. Mai 2016

Trend-Sneaker: Nike Cortez

Seit den letzten paar Jahren kommen wir an Sneakers wirklich gar nicht mehr vorbei! Sie sind nicht nur MEGA bequem (Oh yes!!!), sondern auch noch super stylisch. <3 Nachdem erst der Nike Air Max und der Nike Thea den Markt dominierten, kam plötzlich der Klassiker Adidas Superstar wieder in alle Schuhschränke zurück.