Num Noms & Labellino: Diese Lippenpflege-Stifte sind neu!

Kennst Du die neuen Lippenpflege-Stifte von Num Noms und Labellino?

Wir haben uns gefreut, als wir in dem neuen Werbe-Clip für die Num Noms ein bekanntes Gesicht entdeckt haben. "The Voice"- Gewinnerin Jamie-Lee entführt uns in die bunte Welt der außergewöhnlichen Lippenpflege-Stifte, die es ab jetzt in über 100 verschiedenen Varianten gibt. Den Clip dazu kannst Du Dir natürlich hier anschauen.

Labellino: Neue Lippenfplege-Stifte von Labello

Und auch von Labello gibt es etwas Neues. Die Lippenpflege-Stifte erinnern uns stark an Eos. Den klassischen Stift gibt es ab sofort also auch in runder Form und in den Geschmacks-Richtungen "Fresh Mint" und "Raspberry & Red Apple" - hmmm! Gesehen haben wir die Labellinos bei DM und Edeka.

Übrigens: Wusstest Du schon, dass es nicht förderlich ist, die Lippen mit dem eigenen Speichel zu befeuchten? Das sorgt dafür, dass Deine Lippen noch stärker austrocknen.

Labellino ist der neue stylishe Labello PR

