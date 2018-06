Haare spenden: So funktioniert's!

Du hast keine Lust mehr auf lange Haare? Anstatt sie abzuschneiden und wegzuwerfen, kannst du deinen abgeschnittenen Zopf auch spenden! So können Menschen, die aufgrund einer Krankheit keine Haare mehr haben, das abgeschnittene Haar als Perücke tragen.

In den USA spendete Hannah zwei 30 Zentimeter lange Zöpfe an die Organisation "Wigs for Kids". So bekam die kleine Bridget, die an Haarausfall leidet, eine neue Perücke. Das Video zeigt den Weg des gespendeten Haars vom Friseur bis zur glücklichen Empfängerin:

Auch in Deutschland kannst du deine Haare spenden!

Haare spenden: So läuft das ab

Du kannst zum Friseur gehen oder deine Haare selbst abschneiden. Manche Friseure schneiden deine Haare umsonst, wenn du sie spenden möchtest. Frag doch mal bei deinem Friseur nach, ob er dich bei deinem Vorhaben unterstützen möchte. Das abgeschnittene Stück sollte dann mindestens 25 Zentimeter lang sein. Nachdem die Haare abgeschnitten wurden, müssen sie gut verpackt werden. Am besten wickelst du alle paar Zentimeter ein kleines Gummiband um den Zopf und verpackst ihn dann in mehrere Schichten Verpackungspapier und Küchenrolle. Am Ende steckst du ihn in einen harten Briefumschlag oder in ein kleines Päckchen. Der Perückenhersteller, der deine Haare bekommt, vernäht sie dann zu einer Perücke. Es sind mehrere Zöpfe nötig, um eine einzige Perücke zu knüpfen.

Manche Unternehmen verkaufen die Perücken dank deiner Spende wesentlich günstiger an bedürftige Menschen. Andere verkaufen die Perücken mit dem Spenderhaar zwar zum normalen Preis, lassen dir aber Geld (in Form eines Schecks) zukommen, das du an eine Hilfsorganisation spenden kannst.

Viele Webseiten werben damit, dass sie bis zu 130 Euro für deine Haare bezahlen. Abhängig davon, wie lang, dick und gesund dein Haar ist, kann der Preis aber auch weit darunter liegen. Solltest du mit einem Angebot nicht zufrieden sein, kannst du deinen Zopf auch wieder zurückfordern.

© BuzzFeedYellow/Youtube

An diese Organisationen kannst du Haare spenden

Complement'Hair und Hairfax

Im Lehbühl 2

77652 Offenburg

Mehr Infos unter: Hairfax.de/haare-spenden.html

BVZ Geschäftsstelle

z.Hd. Ramona Rausch

Balinger Straße 17

72348 Rosenfeld

Mehr Infos unter: Bvz-rapunzel.de

In Österreich:

Salon Folgeeins

z.Hd. Yochai Mevorach

A - 1070 Wien, Lindengasse 32

Mehr Infos unter: Vereinhaarfee.at

Leg einen Zettel mit deiner Adresse und deiner E-Mail-Adresse bei. Dann bekommst du eine Mail, wenn die Haare angekommen sind.