Älter schminken: So klappt's

Du willst ein bisschen älter aussehen weil du immer zu jung geschätzt wirst? Kein Problem! Mit den richtigen Make-up-Tricks gelingt dir das im Handumdrehen!

Wenn du gerne etwas älter aussehen möchtest, musst du nur ein paar Make-up-Tricks beachten. Und schon wird dich keiner mehr jünger schätzen oder dich nicht in deinen Lieblingsclub lassen.

Diese Schminktipps lassen dich älter aussehen :

Um älter auszusehen, sind Smokey-Eyes einfach perfekt. Wenn du möchtest, kannst du zusätzlich deine Augenbrauen mit einem extra Augenbrauenstift oder dunklem Lidschatten auch noch etwas dunkler machen. Model Clara Delevingne wendet häufig diesen Trick an, um ihre kindlichen Züge zu kaschieren.

Durch die Smokey-Eyes wirkt dein Blick gleich viel markanter und so mit auch erwachsener. Wenn dir das Schwarz nicht so gut gefällt, kannst du auch andere Farben wie Braun- oder silber-blaue-Töne als Lidschattenfarbe verwenden. Der Effekt ist derselbe! und du bist älter geschminkt!

Hier bekommst du eine genaue Anleitung dazu, wie du Smokey-Eyes richtig schminkst!

Rote Lippen machen dich erwachsener

Easy älter schminken: Wenn du auf diesen superdunklen Look nicht so stehst, funktioniert auch ein einfacher Eyeliner-Strich. Um den Look noch etwas erwachsener wirken zu lassen, kannst du dir auch noch falsche Wimpern ankleben. Du wirst gleich ein paar Jahre älter aussehen.

Weiß du nicht, wie man sich falsche Wimpern richtig anklebt? Hier erklären wir es dir Step-by-Step!

Oder möchtest du lieber deine tollen Lippen betonen? Auch gut! Wichtig ist nur, dass du dich vorher entscheidest, ob du lieber deine Lippen oder die Augen betonen willst. Beides gleichzeitig ist too much und lässt dich nicht älter, sondern zugekleistert aussehen!

Ein sattes Rot auf deinen Lippen lässt dich sofort reifer und älter aussehen. Miley Cyrus wählt gerne diesen Beauty-Trick, um erwachsener auszusehen. Besonders sexy werden die Schmolllippen, wenn du keinen matten, sondern einen Lippenstift mit viel Glanz wählst. Der rote Lippenstift muss exakt bis zum Rand ausgefüllt sein, damit es richtig sinnlich wirkt.

Wähle lieber ein helleres Make-up zum älter schminken

Auch für deinen Teint haben wir einen Tipp, wie du älter aussehen kannst. Pass bei deinem Make-up auf, dass es nicht zu dunkel ist. Wähle lieber ein blass-dezent Make-up, das lässt dich erwachsener wirken wie bei Kristen Stewart.

Wenn du dir noch eine tolle Hochsteckfrisur zauberst, siehst du gleich total erwachsen aus.

Jetzt wird dich bestimmt kein Türsteher mehr aufhalten!