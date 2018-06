Gigi Hadid & Zayn Malik: Süßer Liebesurlaub auf dem Bauernhof

Gigi Hadid und Zayn Malik waren lange das Traumpaar Hollywoods. Im März haben sich das Model und der Sänger getrennt. Doch jetzt haben sie einen super süßen Liebesurlaub auf dem Bauernhof verbracht …

Gigi Hadid & Zayn Malik: Sind sie wieder ein Paar?

golden hour ✨ Ein Beitrag geteilt von Gigi Hadid (@gigihadid) am Jun 11, 2018 um 5:24 PDT

Wer die Social Media Kanäle von Gigi Hadid und Zayn Malik verfolgt, dem ist sicher aufgefallen, dass das ehemalige Traumpaar wieder sehr häufig zusammen abhängt. Fans waren erschüttert, als #Zigi ihre Trennung im März verkündet haben. Model Gigi verbrachte die letzten Tage auf ihrer Ranch. Wer es noch nicht wusste: Die Hadids sind große Pferde-Fans und Gigi ist früher sogar professionell geritten! Auf Instagram postete sie ein Bild von ihrem Urlaub. Wenn man ranzoomt, könnte man fast meinen, die Person auf dem Bild sei Ex-Boyfirend Zayn …

Gigi Hadid bekommt Blumen von Zayn Malik!

Ein Beitrag geteilt von Zayn Malik (@zayn) am Jun 11, 2018 um 5:38 PDT

Doch der beste Beweis kommt jetzt: Auch "One Direction"-Star Zayn Malik postete ein Foto von sich beim Blumenpflücken, genau das gleiche Bild veröffentlichte auch Gigi Hadid in ihrer Insta-Story – inklusive vieler Herzchen! Es sieht also ganz so aus, als hätten sich die beiden eine kleine Auszeit auf dem Bauernhof der Hadids gegönnt. Wir würden uns soooooo sehr über ein #Zigi-Comeback freuen!

So postete Gigi Hadid das Bild in ihrer Story! Instagram/@gigihadid

Zayn Malik: Bauernhof-Urlaub mit Gigi Hadid

Am süßesten finden wir eigentlich, wie bodenständig das Model und der Sänger ihre freie Zeit verbringen! Ob beim Blumenpflücken oder Gärtnern – Gigi Hadid und Zayn Malik scheinen richtige Naturfreunde zu sein. Ach ja, die Lovestory von Gigi und Zayn ist zum dahinschmelzen! Dazu gibt es eigentlich nur noch eins zu sagen: Bitte mehr von solchen Bildern!

🥕 Ein Beitrag geteilt von Zayn Malik (@zayn) am Jun 11, 2018 um 12:40 PDT

