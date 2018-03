Gigi Hadid & Zayn Malik: Ist das der wahre Grund für die Trennung?

Nach über zwei Jahren Beziehung haben sich Sänger Zayn Malik und Model Gigi Hadid getrennt. Nun verrät ein Insider was dahinter steckt ....

Gigi Hadid & Zayn Malik: Liebes-Aus

Die Trennung von Gigi und Zayn ist kaum zu glauben. Gestern (13. März 2018) hat Zayn folgenden Text auf seinem Twitter-Account veröffentlicht. "Gigi und ich hatten eine unglaubliche, liebevolle und lustige Beziehung und ich habe großen Respekt und Bewunderung für Gigi als Frau und als Freundin. Sie hat so eine unglaubliche Seele. Ich danke unseren Fans dafür, zu diesem Zeitpunkt diese schwere Entscheidung und unser Privatleben zu respektieren. Wir wünschten, diese Nachricht hätte zuerst von uns kommen können. Wir lieben euch alle."

Zayn hatte Zukunftspläne mit Gigi

Zayn nimmt die Trennung von Gigi sehr mit wie ein Insider gegenüber dem Port „HollywoodLife“ berichtet. Es sieht so aus, als wären wir nicht die einzigen, die nicht bereit sind Zayn Malik und Gigi Hadids plötzliche Trennung zu akzeptieren. Es stellt sich heraus, dass der "Pillow Talk" -Sänger über ihre Trennung sehr verärgert ist. Er hatte sogar Pläne für ihre Zukunft! "Zayn ist untröstlich wegen seiner Trennung von Gigi, er dachte, er würde sie heiraten. Zayn ist immer noch in Gigi verliebt und wollte sich niederlassen und eine Familie gründen. Er war so in sie verliebt. Er schlug vor, sie zu heiraten. Doch sie nahm seinen Antrag nicht ernst und sagte ihm, dass ihre Karriere derzeit das Wichtigste ist.", verrät die Quelle gegenüber "HollywoodLife".

Ein Beitrag geteilt von Hollywood (@forlily) am Mär 13, 2018 um 2:07 PDT

Hat ihre Liebe noch eine Chance?

Nachdem Zayn mit seinem Tweet an die Öffentlichkeit ging hat auch Gigi sich zu der Trennung geäußert: "Ich bin für immer dankbar für die Liebe, die Zeit und die Lektionen, die Z und ich geteilt haben. Ich will nichts als das Beste für ihn und werde ihn weiterhin als Freund unterstützen, für den ich großen Respekt und Liebe empfinde. Wir werden sehen was die Zukunft mit sich bringt." Klingt ziemlich hoffnungsvoll, oder? In der Zwischenzeit wünschen wir beiden in dieser schwierigen Zeit das Beste.