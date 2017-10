Gewinne ein Meet & Greet mit Bars & Melody in Hamburg!

DAS GEWINNSPIEL IST LEIDER ABGELAUFEN!

Morgen sind Bars & Melody in Hamburg und sie wollen DICH treffen! Aus diesem Grund verlosen wir noch schnell zwei Meet & Greets mit den Jungs.

Was Du tun musst, um zu gewinnen? Fülle einfach das Gewinnspielformular aus und halte Dich bereit - morgen früh melden wir uns telefonisch bei Dir, um Dir alle wichtigen Infos mitzuteilen. Was Du Dir aber schon jetzt merken solltest: Um 16 Uhr wartet BRAVO Redaktuerin Claudia vor dem Gruenspan (Große Freiheit 58, 22767 Hamburg) auf Dich und schon geht es Backstage!

Du hast Lust Leondre und Charlie zu treffen? Dann schnell! ;)

Ihr seid unter 18 Jahren? Dann denkt bitte daran, dass Euch eine volljährige Person dabei sein muss.

