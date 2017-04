Eine Germany's Next Topmodel-Kandidatin, die anonym bleiben möchte, bestätigt die Vorwürfe jedoch: "Die meisten Mädchen haben sich in Michalskys Gruppe nicht wohlgefühlt. Sie wären lieber bei Thomas Hayo gewesen. Michael Michalsky hat einfach durchblicken lassen, dass er eigentlich keinen Bock auf uns hat. Dass er uns gar nicht mag. Er hat uns immer runtergezogen anstatt motiviert. Das war auch der Grund, warum so viele Mädchen aus seiner Gruppe rausgeflogen sind."

Germany's Next Topmodel: Michael Michalsky vor dem Aus?

Solch harscher Kritik musste sich bislang noch kein Juror bei Germany's Next Topmodel stellen. Ist das also die letzte Staffel für Michael Michalsky? Fakt ist: Auch Thomas Hayo hat öfters seine Probleme mit seinem Jury-Kollegen. "Michael Michalsky und ich hatten auch mal eine Phase, da haben wir zwei Tage nicht miteinander geredet", so der Creative Director.

Only three more days to go and you will see @heidiklum @wolfgang.joop @thomashayo and myself spreading the love! Thursday 20:15 on @prosieben #gntm #spreadlove Ein Beitrag geteilt von Michael Michalsky (@michael.michalsky) am 3. Apr 2017 um 5:23 Uhr

Heidi Klum hat sich bislang noch nicht zu Michael Michalsky und seinem internen Standing bei Germany's Next Topmodel geäußert. Sollte es jedoch in den kommenden Wochen weiterhin Kritik hageln, ist ein mögliches Jury-Aus vom Wolfgang Joop-Ersatz nicht ganz unwahrscheinlich. Immerhin war Joop in dieser Staffel schon wieder für eine Folge zurückggekehrt. Es wäre also keine Überraschung mehr, wenn die Topmodel-Mama ihn für GNTM 2018 als "Ersatz für den Ersatz" zurückholen würde...

