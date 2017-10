Unter dem Hashtag #IchBinGntm2018 wollte Heidi Klum eigentlich nur ein paar Kandidaten für die 13. Staffel von "Germanys Next Topmodel" auswählen. Doch jetzt findet man unter dem Hashtag #NotHeidisGirl ziemlich viel Kritik.

Es geht wieder los! Die 13. Staffel von "Germany's Next Topmodel" steht in den Startlöchern. Dazu postete Heidi Klum schon im August, zusammen mit Michael Michalsky, ein Video, in dem sie Nachwuchsmodels dazu aufforderte, ein Foto mit dem Hashtag "IchBinGntm2018" zu posten.

"Germany's Next Topmodel" finden noch immer viele Leute spannend und cool - auch wenn die Einschaltquoten immer mal wieder variieren. Doch, und das ist nichts Neues, gibt es auch immer wieder große Kritik an der Sendung. So auch dieses Jahr. Bei Instagram tummeln sich gerade nicht nur Mädels, die gern beim Casting mitmachen wollen, sondern auch viele Mädchen, die dazu auffordern, die Show zu boykottieren. So wurde aus Heidis Hashtag kurzerhand: #NotHeidisGirl. 533 Beiträge gibt es bereits unter dem Hashtag, die sich ganz klar gegen die Show richten:

Geniale Kampagne zur nächsten Staffel von Germanys Next Topmodel. Macht mit und sagt, warum ihr nicht Heidis Girl* seid! #NotHeidisGirl #RiotsNotDiets #embrace #feminismus

#notheidisgirl #bodyshaming #jedeistanders #vielfaltstatteinfalt #buntisbeautiful